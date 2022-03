Как удобрить смородину картофелем, чтобы получить крупные ягоды

Подписывайтесь на новости RNT24 в

С приходом весны все активно начинают заниматься огородом, готовить растения к сезону. Я уже во всю развернула активную деятельность на грядках и начинаю со смородины. Очень хочется в этом году повысить урожай смородины. Недавно мне подсказали как удобрить кусты, чтобы получить еще больше сочных ягод.

Картофельные очистки — лучшее удобрение для смородины

Картофель не только вкусный овощ, но и очень полезный. Мало кому известно, что картофельные очистки обладают некой ценностью – они помогут отлично удобрить смородину. Опытные садоводы уже давно взяли на вооружение данный метод.

В картофельной кожуре огромное количество полезных веществ, как и в самом овоще: фтор, йод, цинк, железо, магний, кальций, калий. Все эти элементы необходимы для того, чтобы повысить урожай смородины.

При разложении кожуры земля становится более пышной, насыщается витаминами и микроэлементами, которые впитываются через корневую систему стимулируют рост растения, в результате чего получается крупная смородина, ягоды сочные и сладкие.

Как сделать удобрение для смородины из картошки

Высушивание — достаточно сложный метод, но очень действенный. Сначала нужно вымыть кожуру, убрать лишнюю влагу и высушить (природным путем или в духовке). Также можно использовать свежие очистки от картофеля.

Лучше всего удобрить смородину в марте-апреле. Нужно под каждый куст закопать очистку от 5-6 картофелин.

Подобные махинации с удобрением нужно проводить всего раз в год. Это поможет значительно повысить урожай смородины.

