Как удалить сообщение в Вайбере полностью

Вайбер — довольно популярный мессенджер. С его помощью родственники из разных городов обмениваются поздравительными открытками, соседи договариваются о замене труб, а друзья выбирают место предстоящей вечеринки. Но далеко не все знают, как удалить сообщение в Вайбере.

Бывает, что нам нужно удалить сообщение в индивидуальном или групповом чате. Причины могут быть разные: утраченная актуальность, опечатка или отправленная не туда информация. К счастью, в Вайбере можно удалять сообщения, и делать это очень просто!

Как удалить сообщение в Вайбере из индивидуального или группового чата

Удаление сообщения

Безусловно, ненужные сообщения в Вайбере удалить несложно. Зайдите в диалог и зажмите пальцем нужное сообщение. В диалоговом окне нажмите «Удалить», а затем выберете, удалить его только у вас или везде. К сожалению, бесследно сообщение не исчезнет. На его месте появится «Удаленное сообщение».

Удаление диалога

Если вы хотите удалить полностью всю переписку с каким-то человеком, вам нужно зажать выбранный диалог (или смахнуть влево, если у вас IOS). Мессенджер предложит вам несколько действий, среди которых будет и удаление.

Очистка истории

В приложении Вайбер есть специальный журнал, в котором хранится вся ваша активность (звонки и сообщения). Если вы хотите полностью очистить этот журнал, зайдите в «Настройки», затем в «Звонки и сообщения». Выберите функцию «Очистить историю сообщений».

Удаление сообщений из групповых чатов

Безусловно, удалить сообщение из группового чата Вайбер вполне возможно. Инструкция такая же, как при удалении сообщений в индивидуальных переписках. Найдите сообщение, зажмите его и выберите «Удалить». Его можно удалить и только у вас, и у всех пользователей чата. На месте удаленного сообщения появится «Удаленное сообщение».

К сожалению, разработчики решили, что сообщение нельзя удалить полностью бесследно. На его месте всегда будет «Удаленное сообщение». Наверное, это удобно, ведь пользователи будут видеть, что сообщение здесь все-таки было. А вы знали, что можно удалять сообщения из Вайбера?

