Мы привыкли использовать картофель лишь на кухне во время приготовления различных блюд. Но не все знают о том, что его можно задействовать и при очистке многих вещей. Как оказалось, сырая картошка служит чудесным очищающим средством.

Так, с ее помощью можно удалить пятна и ржавчину. Этот процесс не занимает много времени, а результат просто блестящий. Как же картофель поможет при генеральной уборке у вас в квартире? Об этом и многом другом расскажет редакция «Со Вкусом».

Как удалить пятна и ржавчину картошкой

В составе картофеля есть щавелевая кислота. Это вещество разрушает ржавчину на многих металлах. Именно потому для очистки железа и керамики используют данный овощ. Ведь разрезанная сырая картофелина позволяет избавиться от ржавчины как на чугунной сковородке, так и на раковине.

Срез картошки следует окунуть в пищевую соду и натереть ею ржавый предмет. Этот процесс занимает определенное время, но в результате металлические и керамические предметы будут сверкать. Стоит их только промыть затем и высушить.

Очистка ткани

При помощи сырого картофеля можно удалить не только ржавчину, но и пятна с ткани. Это касается одежды, ковров и даже мебели с мягкой обивкой. Чтобы избавиться от грязи на них, можно прибегнуть к двум методам.

Первый способ

Он считается самым простым. Нужно разрезать картофелину и натереть ее внутренней стороной пятно, от которого вы хотите избавиться. Крахмал и влага, содержащиеся в ней, позволят удалить грязь за считаные минуты.

Второй способ

Для этого метода потребуется несколько картофелин. Их нужно будет натереть, залить теплой водой и оставить в миске, пока вода не поменяет цвет. Она должна стать белой с мутным оттенком. Затем стоит достать картофель, а водой, оставшейся из-под него, промокнуть пятно.

В результате от загрязнений не останется и следа. Нужно лишь следовать этому несложному алгоритму действий, а сырая картошка сама сделает свое дело. Расскажите в комментариях, прибегали ли вы ранее к таким методам очистки предметов и как вам эффект.

