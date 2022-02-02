Как убрать неприятный запах вареной капусты

Хоть мы и нечасто варим капусту, но случается, что полезный овощ нужен именно в таком виде. Например, определенные диеты запрещают есть жареное. Тогда начинки из отварных овощей в пирогах — то, что нужно. Если решили приготовить голубцы, а капустные листья слишком жесткие, их нужно предварительно отварить. Но вот запах вареной капусты может сбить с толку даже больших любителей этого овоща.
Не переживайте: с вашей капустой все хорошо. Просто у этого растения своеобразная реакция на термическую обработку. Безусловно, лишний аромат может испортить аппетит. Но не отказываться же от вкусного и полезного блюда! Хорошо, что свекровь рассказала, как убрать запах капусты при варке. Теперь таких проблем нет!
Запах вареной капусты: что с ним делать
Убрать неприятный запах вареной капусты очень просто. Сделать это можно с помощью продукта, который есть в каждом доме. Речь идет об обычном хлебе!
Вам понадобится кусочек черного, немного зачерствевшего хлеба. Такой продукт молниеносно впитывает посторонние запахи. Отправьте ломтик в кастрюлю, в которой варится капуста, и забудьте о посторонних ароматах!
Можно использовать и белый хлеб или батон для варки капусты без запаха. Однако они впитывают запахи не так хорошо, поэтому придется дополнительно накрывать кастрюлю пропитанной уксусом салфеткой.
Теперь отварить капусту без запаха проще простого! Добавляйте хлеб и в те супы, где капуста — основной ингредиент. Тогда остальные продукты раскроют свой запах, и блюдо станет более ароматным. А вы замечали странных запах при отваривании капусты?
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