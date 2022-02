Хоть мы и нечасто варим капусту, но случается, что полезный овощ нужен именно в таком виде. Например, определенные диеты запрещают есть жареное. Тогда начинки из отварных овощей в пирогах — то, что нужно. Если решили приготовить голубцы, а капустные листья слишком жесткие, их нужно предварительно отварить. Но вот запах вареной капусты может сбить с толку даже больших любителей этого овоща.

Не переживайте: с вашей капустой все хорошо. Просто у этого растения своеобразная реакция на термическую обработку. Безусловно, лишний аромат может испортить аппетит. Но не отказываться же от вкусного и полезного блюда! Хорошо, что свекровь рассказала, как убрать запах капусты при варке. Теперь таких проблем нет!

© Depositphotos

Запах вареной капусты: что с ним делать

Убрать неприятный запах вареной капусты очень просто. Сделать это можно с помощью продукта, который есть в каждом доме. Речь идет об обычном хлебе!

© Depositphotos

Вам понадобится кусочек черного, немного зачерствевшего хлеба. Такой продукт молниеносно впитывает посторонние запахи. Отправьте ломтик в кастрюлю, в которой варится капуста, и забудьте о посторонних ароматах!

© Depositphotos

Можно использовать и белый хлеб или батон для варки капусты без запаха. Однако они впитывают запахи не так хорошо, поэтому придется дополнительно накрывать кастрюлю пропитанной уксусом салфеткой.

© Depositphotos

Теперь отварить капусту без запаха проще простого! Добавляйте хлеб и в те супы, где капуста — основной ингредиент. Тогда остальные продукты раскроют свой запах, и блюдо станет более ароматным. А вы замечали странных запах при отваривании капусты?

The post Как убрать неприятный запах вареной капусты appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!