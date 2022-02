Как убрать известковый налет в ванной за пару минут

Каждый раз после уборки ванной комнаты чувствую гордость как хозяйка. Все краны и сантехника блестят, кругом чистота и порядок. Правда, длится это чувство не долго. Уже на следующий день на всех поверхностях появляются разводы и легкий налет. Причина в солях и минералах, которые содержатся в жесткой водопроводной воде. Накапливаясь, они превращаются в твердую желтую корку. И тогда придется сильно постараться, чтобы убрать известковый налет.

Я до такого стараюсь не доводить. Но согласитесь, мало кто протирает все заляпанные водой поверхности после каждого мытья рук или принятия душа. Я уже молчу о детских шалостях. А твердые частички воды всё продолжают накапливаться, им нет дела до ваших проблем. На этот случай у меня есть одно народное средство, которое и налет удалит, и сантехнику не повредит.

Как быстро убрать известковый налет с поверхностей

Чтобы привести ванную комнату в надлежащий вид, подготовьте лимонную кислоту и губку. Растворите 250 г лимонки в 0,5 л теплой воды. Убедитесь, что все гранулы растаяли, чтобы предотвратить царапины на поверхности.

Не забывайте защищать руки резиновыми перчатками, вы всё же работаете с кислотой. Смочите губку в растворе и потрите загрязнение жесткой стороной. Более устойчивые пятна нужно обработать средством из пульверизатора и оставить на 15–20 минут. Затем хорошенько потереть губкой, смоченной в растворе.

Чтобы отмыть от налета плитку и керамику, нанесите мелкокристаллический порошок на влажную губку и потрите места с загрязнением. Смойте водой. Не используйте средство в таком виде для акрила и кранов.

Кстати, если налет совсем легкий, вернуть блеск смесителю поможет обычный лимон. Натрите им загрязненные участки и оставьте на 30 минут. После чего промойте чистой водой и насухо вытрите тряпкой.

После горького опыта с агрессивными химическими средствами стараюсь обходиться народными методами. Большинство из них работают не хуже специальных очистителей, зато безопаснее и дешевле. Лимонную кислоту для борьбы с известковым налетом предпочитают большинство опытных хозяек. Если вы еще не пробовали это средство, пора дать ему шанс.

