Как сварить рассыпчатый рис

Как сварить рассыпчатый рис Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено


Рис нередко называют вторым хлебом, и это не случайно. За год в мире съедается не менее 700 миллионов тон этой крупы, поэтому сложно даже представить количество блюд с ее использованием. При этом в первую очередь ценится именно воздушный рис, далекий от консистенции каши. А ведь не все знают, как сварить рассыпчатый рис

Это превосходный гарнир к мясу или основа для сытного салата с крупой. Клейкий рис тоже по-своему хорош, но только для отдельных блюд, например, для суши или рисовых пирожков. В других случаях лучше уметь варить его правильно. В этой статье мы собрали несколько кулинарных советов и один лайфхак, благодаря которым крупа будет получаться воздушной всегда.

Содержание
  1. Как правильно варить рис
  2. Какой сорт риса выбрать
  3. Сколько воды нужно для варки риса
  4. Какую посуду взять для риса
  5. Как сделать рис рассыпчатым

Как правильно варить рис

© Depositphotos

Какой сорт риса выбрать

На самом деле, многое зависит от самого сорта. Круглозернистые сорта очень вкусные, но часто склеиваются и превращаются в один сплошной ком каши. Чего не скажешь про длиннозернистый рис, который подходит для плова. Он не только впитывает влагу и масло лучше, чем первый, но при этом не размокает. Рекомендуем брать сорта «жасмин» или «басмати».

© Depositphotos

Сколько воды нужно для варки риса

Опять же, зависит от сорта. Однако существует золотая пропорция, которая работает всегда: 1 : 2. И даже если воды окажется чуть больше, чем нужно, используйте тот трюк, о котором мы расскажем дальше.

Вода важна не только в пропорции. Еще до варки крупу нужно хорошо промыть, ведь только тогда она получится действительно рассыпчатой. В Японии принято мыть рис не меньше семи раз, пока вода не станет прозрачной.

© Depositphotos

Какую посуду взять для риса

Профессиональные шеф-повара заклинают не использовать алюминиевую посуду для приготовления риса. К ней он сильно липнет. Лучше отдать предпочтение посуде с толстым дном и крышкой. В идеале это должен быть казан, но подойдет и тяжелая кастрюля.

© Depositphotos

Как сделать рис рассыпчатым

Если вы придерживаетесь всех правил, дело остается за малым. Существует простой трюк, которым пользовались еще наши бабушки и дедушки. И для него вам понадобится всего одно чистое полотенце.

Когда рис уже почти готов и уровень воды становится ниже крупы, нужно просто открыть крышку кастрюли и положить туда полотенце. Спустя 10–15 минут оно впитает всю лишнюю влагу, и рис не успеет слипнуться или превратиться в кашу.

© Depositphotos

Как видите, варить рассыпчатый рис довольно просто. Вы теперь знаете все нюансы и одну маленькую хитрость, поэтому никто не приготовит его так, как вы. В таком виде рис не только очень вкусен, но и намного лучше хранится. Если вам была полезна наша статья, поделитесь ею с другими!

The post Как сварить рассыпчатый рис appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)  
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru