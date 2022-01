Рис нередко называют вторым хлебом, и это не случайно. За год в мире съедается не менее 700 миллионов тон этой крупы, поэтому сложно даже представить количество блюд с ее использованием. При этом в первую очередь ценится именно воздушный рис, далекий от консистенции каши. А ведь не все знают, как сварить рассыпчатый рис…

Это превосходный гарнир к мясу или основа для сытного салата с крупой. Клейкий рис тоже по-своему хорош, но только для отдельных блюд, например, для суши или рисовых пирожков. В других случаях лучше уметь варить его правильно. В этой статье мы собрали несколько кулинарных советов и один лайфхак, благодаря которым крупа будет получаться воздушной всегда.

Как правильно варить рис

© Depositphotos

Какой сорт риса выбрать

На самом деле, многое зависит от самого сорта. Круглозернистые сорта очень вкусные, но часто склеиваются и превращаются в один сплошной ком каши. Чего не скажешь про длиннозернистый рис, который подходит для плова. Он не только впитывает влагу и масло лучше, чем первый, но при этом не размокает. Рекомендуем брать сорта «жасмин» или «басмати».

© Depositphotos

Сколько воды нужно для варки риса

Опять же, зависит от сорта. Однако существует золотая пропорция, которая работает всегда: 1 : 2. И даже если воды окажется чуть больше, чем нужно, используйте тот трюк, о котором мы расскажем дальше.

Вода важна не только в пропорции. Еще до варки крупу нужно хорошо промыть, ведь только тогда она получится действительно рассыпчатой. В Японии принято мыть рис не меньше семи раз, пока вода не станет прозрачной.

© Depositphotos

Какую посуду взять для риса

Профессиональные шеф-повара заклинают не использовать алюминиевую посуду для приготовления риса. К ней он сильно липнет. Лучше отдать предпочтение посуде с толстым дном и крышкой. В идеале это должен быть казан, но подойдет и тяжелая кастрюля.

© Depositphotos

Как сделать рис рассыпчатым

Если вы придерживаетесь всех правил, дело остается за малым. Существует простой трюк, которым пользовались еще наши бабушки и дедушки. И для него вам понадобится всего одно чистое полотенце.

Когда рис уже почти готов и уровень воды становится ниже крупы, нужно просто открыть крышку кастрюли и положить туда полотенце. Спустя 10–15 минут оно впитает всю лишнюю влагу, и рис не успеет слипнуться или превратиться в кашу.

© Depositphotos

Как видите, варить рассыпчатый рис довольно просто. Вы теперь знаете все нюансы и одну маленькую хитрость, поэтому никто не приготовит его так, как вы. В таком виде рис не только очень вкусен, но и намного лучше хранится. Если вам была полезна наша статья, поделитесь ею с другими!

