Рис нередко называют вторым хлебом, и это не случайно. За год в мире съедается не менее 700 миллионов тон этой крупы, поэтому сложно даже представить количество блюд с ее использованием. При этом в первую очередь ценится именно воздушный рис, далекий от консистенции каши. А ведь не все знают, как сварить рассыпчатый рис…
Это превосходный гарнир к мясу или основа для сытного салата с крупой. Клейкий рис тоже по-своему хорош, но только для отдельных блюд, например, для суши или рисовых пирожков. В других случаях лучше уметь варить его правильно. В этой статье мы собрали несколько кулинарных советов и один лайфхак, благодаря которым крупа будет получаться воздушной всегда.
Как правильно варить рис
Какой сорт риса выбрать
На самом деле, многое зависит от самого сорта. Круглозернистые сорта очень вкусные, но часто склеиваются и превращаются в один сплошной ком каши. Чего не скажешь про длиннозернистый рис, который подходит для плова. Он не только впитывает влагу и масло лучше, чем первый, но при этом не размокает. Рекомендуем брать сорта «жасмин» или «басмати».
Сколько воды нужно для варки риса
Опять же, зависит от сорта. Однако существует золотая пропорция, которая работает всегда: 1 : 2. И даже если воды окажется чуть больше, чем нужно, используйте тот трюк, о котором мы расскажем дальше.
Вода важна не только в пропорции. Еще до варки крупу нужно хорошо промыть, ведь только тогда она получится действительно рассыпчатой. В Японии принято мыть рис не меньше семи раз, пока вода не станет прозрачной.
Какую посуду взять для риса
Профессиональные шеф-повара заклинают не использовать алюминиевую посуду для приготовления риса. К ней он сильно липнет. Лучше отдать предпочтение посуде с толстым дном и крышкой. В идеале это должен быть казан, но подойдет и тяжелая кастрюля.
Как сделать рис рассыпчатым
Если вы придерживаетесь всех правил, дело остается за малым. Существует простой трюк, которым пользовались еще наши бабушки и дедушки. И для него вам понадобится всего одно чистое полотенце.
Когда рис уже почти готов и уровень воды становится ниже крупы, нужно просто открыть крышку кастрюли и положить туда полотенце. Спустя 10–15 минут оно впитает всю лишнюю влагу, и рис не успеет слипнуться или превратиться в кашу.
Как видите, варить рассыпчатый рис довольно просто. Вы теперь знаете все нюансы и одну маленькую хитрость, поэтому никто не приготовит его так, как вы. В таком виде рис не только очень вкусен, но и намного лучше хранится. Если вам была полезна наша статья, поделитесь ею с другими!
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