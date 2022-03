Если вы хотите приготовить домашние суши или японские рисовые десерты, то, конечно, вам нужен липкий рис. Однако другие рецепты требуют рассыпчатую консистенцию. К примеру, тот же плов. Но сварить крупу так, чтобы рисинки не склеивались, куда сложнее. Порой даже у опытных кулинаров получается не с первого раза. Так что мы решили делиться кулинарными советами с нашими читателями. Знаменитый шеф-повар из Украины Евгений Клопотенко рассказал, как без заморочек сварить рассыпчатый рис. Желаем всем приятного прочтения!

© Depositphotos

Как сварить рассыпчатый рис: талантливый шеф-повар из Украины делится секретами

Нам понадобится 100 грамм длиннозернистого пропаренного риса и 200 миллилитров питьевой воды. Также следует подобрать глубокую кастрюлю, желательно с толстым дном.

© Depositphotos

Промываем рис в проточной воде, пока она не станет полностью прозрачной, и пересыпаем в кастрюлю. Заливаем чистой водой и после этого отправляем на плиту. Оставляем на максимальном огне ровно на пять минут.

© Depositphotos

Сразу после закипания газ нужно выключить. А кастрюлю с рисом – накрываем тканевым полотенцем. И засекаем 20-30 минут. За это время рис сам дойдет до нужной степени готовности. Если в кастрюле спустя полчаса останется вода, то просто слейте ее.

© Depositphotos

Вот и всё, дорогие читатели. Если придерживаться всех вышеперечисленных советов, у вас получится идеальный рассыпчатый рис. Далее такой рис можно использовать для самых разных рецептов основных блюд.

© Depositphotos

Ранее мы рассказывали на нашем сайте, как приготовить настоящий ароматный и сытный узбекский плов из баранины. Настоятельно рекомендуем попробовать!

The post Как сварить рассыпчатый рис по совету от Клопотенко appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!