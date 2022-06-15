«Как Сталинградская битва»: Безпалько указал на историческую параллель в действиях Запада на Украине

Риторика западных политиков все чаще содержит допущения, что Украине придется пойти на уступки, чтобы завершить российскую спецоперацию. Запад постепенно осознает, что оружие НАТО никак не влияет на исход «битвы за Донбасс», предпочитая придержать его для себя, заявил политолог Богдан Безпалько, передает «ПолитЭксперт».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит помогать Украине, однако не исключил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки, чтобы добиться прекращения огня. Ранее он и ряд других западных политиков высказывались совсем в ином тоне, утверждая, что спецоперация может завершиться только на поле боя.
Очевидно, что Западу приходится признавать реальное положение дел на поле боя, полагает Богдан Безпалько. Сейчас основные бои проходят в Донбассе, где территории ЛДНР уже близки к полному освобождению. Пока еще ВСУ способны оказывать хоть какое-то сопротивление, Киеву необходимо сесть за стол переговоров. В противном случае, сложится весьма неприятная ситуация для западных стран.
«Украина терпит военное поражение. А когда Россия одержит полную военную победу, она сможет диктовать любые условия. Не только Украине, но и Западу. Поэтому сейчас начинаются осторожные разговоры о мире с убеждением Украины в том, что территориальные уступки неизбежны», — пояснил специалист.
Напрашиваются исторические параллели, продолжил специалист. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны, Запад приостановил военную поддержку СССР до тех пор, пока не завершилась Сталинградская битва, ставшая переломным моментом Второй мировой. Тогда Британия и США не знали, кто окажется впереди, оставив оружие себе. Вот и сейчас, сомневаясь в победе Украины, Запад предпочел не торопиться с поставками. Это очень циничная, но рациональная стратегия.
«Если Украина откажется от уступок, пусть воюет — пожалуйста. Тогда Киев войдет в конфликт и с Западом, ему перестанут выделять деньги, технику. Уже сейчас техника из Германии задерживается. Логика такая: мы не поняли, кто из вас выигрывает, поэтому пока подождем. Цинично, но рационально», — резюмировал политолог.
Ранее в бундесвере пообещали поставить Киеву гаубицы после того, как украинские военные пройдут курс обучения.