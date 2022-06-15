«Как Сталинградская битва»: Безпалько указал на историческую параллель в действиях Запада на Украине

Напрашиваются исторические параллели, продолжил специалист. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны, Запад приостановил военную поддержку СССР до тех пор, пока не завершилась Сталинградская битва, ставшая переломным моментом Второй мировой. Тогда Британия и США не знали, кто окажется впереди, оставив оружие себе. Вот и сейчас, сомневаясь в победе Украины, Запад предпочел не торопиться с поставками. Это очень циничная, но рациональная стратегия.