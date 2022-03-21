Как США прикрывают радикалов и биолаборатории своей ложью

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Все активнее проясняется роль американских биолабораторий, расположенных не только на Украине. Пентагон ведет свою военно-биологическую деятельность на территории третьих стран, предпочитая проводить операции в обход международных обязательств и чужими руками. Сегодня речь может идти о том, что в качестве исполнителей могут быть задействованы украинские нацисты, на которых потом свалят вину за применение биооружия на территории Украины. Или даже — против России.
Давнее увлечение Пентагона
После Второй мировой войны США неоднократно использовали биооружие. Так, Пентагон в рамках операции «Белое пальто» заразил семь тысяч собственных военнослужащих из числа адвентистов седьмого дня, пропагандирующих смирение, смертельно опасной болезнью — туляремией. Во время корейской и вьетнамской войн Пентагон также использовал биоагенты. Они же были задействованы и при диверсиях против жителей и сельского хозяйства Кубы. Смертоносные микробы были запущены в ход и при операции «Буря в пустыне» в Ираке. Общий список таких леденящих душу действий по испытаниям и применению биооружия предельно внушителен и насчитывает, по оценке независимых экспертов, более 2000 вопиющих эпизодов.
Об этих фактах говорилось и на пресс-конференции, которую недавно провел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Хочется напомнить об исторических фактах, когда подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивались лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США [Барак] Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые были умышленно заражены возбудителями сифилиса и гонореи с санкции Белого дома», — заявил Кириллов, приводя данные о программе биолабораторий США на Украине, которые попали в распоряжение российских войск.
Показания под присягой
Существование американских объектов биологических исследований де-факто признала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете американского конгресса. Причем Нуланд не просто упомянула о наличии такого рода объектов на Украине, но и высказала крайнюю степень обеспокоенности тем, что войска РФ могут попытаться взять такие объекты под свой контроль.
«Поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых таких исследовательских материалов в руки российских сил», — уточнила Нуланд в своем ответе на вопрос об американских биолабораториях на Украине, что стало признанием наличия на этих объектах биооружия.
Ведь в противном случае — какие бы были основания для беспокойства у США? Почему Нуланд не соврала, тоже понятно — свое заявление она сделала под присягой на открытых слушаниях в комитете конгресса. В США за ложь под присягой наказывают большими тюремными сроками.
Кампания прикрытия
Западные СМИ всячески пытаются выгородить Нуланд, теперь называя ее признание под присягой не иначе как «кратким замечанием». И более того — уже обвиняя Россию в некоей «дезинформации». Иллюстрацией к таким заявлениям служат подозрения СССР об использовании США биооружия во время конфликта в Афганистане, когда американцы проводили в Пакистане опыты с комарами, оценивая их потенциал как переносчиков различных инфекций.
Прикрывать Нуланд стали на самом высоком уровне. Авторитетное издание The Washington Post заявило:
«Российская дезинформация часто начинается с крупицы факта, который затем превращается в полномасштабную теорию заговора. Эта техника облегчает распространение и укоренение среди сторонников страны. В данном случае Россия годами готовила почву для утверждений о том, что Соединенные Штаты создали лаборатории биологического оружия на Украине и в других бывших советских республиках. Затем краткие замечания Виктории Нуланд, заместителя госсекретаря по политическим вопросам, были искажены, чтобы обеспечить «подтверждение» программы дезинформации».
В действительности же Нуланд давала обстоятельные пояснения в комитете, а указанная фраза лишь самым наглядным образом показывает степень страха США перед разглашением их страшных секретов в области запрещенного оружия массового поражения.
Однако дальше The Washington Post совершает еще более показательное откровение, фактически подставляя США под еще больший удар.
Что произошло в Афганистане 40 лет тому назад?
The Washington Post пишет:
«Российские заявления об украинских лабораториях несут на себе отпечаток давней кампании Советского Союза по ложным утверждениям о том, что Соединенные Штаты использовали биологическое оружие. КГБ, например, в начале 1980-х распространял ложные заявления о том, что исследовательский проект, финансируемый США в Пакистане, отправляет в Афганистан «комаров-убийц», что вызвало возмущение местного населения, которое положило конец программе».
Однако в списке тайных операций Пентагона с биооружием есть именно такой эпизод! Все дело в том, что в 1990-е годы, во время «оттепели» времен президента Билла Клинтона, в США решили опубликовать открытую и весьма неполную часть материалов о разработках Пентагона в части «противодействия» биооружию. Однако даже из таких обрывочных материалов стало известно, где и какие опыты с биологическими агентами проводились в период с конца 1940-х и вплоть до начала 1990-х годов.
В опубликованном официальном списке значилось, что в 1970-е и в 1980-е годы Пентагон на территории Пакистана экспериментировал со смертельно опасным вирусами Чикунгунья и желтой лихорадки, которые передаются при укусе комаров. Причем список заразы, передаваемой этими насекомыми, в рамках американской программы этим не ограничивается. Известно, например, что программа по тропическим комарам сегодня активно реализуется в Грузии — в такой же американской биолаборатории в Центре имени Лугара.
Другими словами, выгораживая Нуланд, в США опять признали то, что советский КГБ спас от жутких болезней население Афганистана и Пакистана, в то время как американская программа биооружия была нацелена на создание зоны биологического бедствия в этих странах, расположенных в непосредственной близости от советской Средней Азии.
Чего ждать на Украине?
На самом деле провокация США в сфере химического или биологического оружия, выполненная на Украине руками украинских националистов, может быть очень опасной.
Как Америка умеет организовывать такие провокации, ясно на примере Сирии. Постановочные кадры «массовых отравлений» — это хорошо отработанный ЦРУ и Пентагоном сюжет. Фактически «отравления хлором» были не более, чем дешевым спектаклем, призванным создать «правильную» картинку. Тем не менее так называемые «Белые каски» и западные СМИ всегда были на подхвате, активно участвуя в режиссуре и сценах этих массовых фейков и провокаций.
За несколько недель до спецоперации российских войск появилась информация о поставке из США на Украину 300 килограммов ботулотоксина, а также нескольких партий неизвестных химических соединений. Использование такого смертельного арсенала на Украине может стать страшной катастрофой с многочисленными жертвами среди мирного населения. А для стран Запада это станет лишь вариантом снова обвинить Россию в «фейке» или, что гораздо хуже, в «применении химического или бактериологического оружия».