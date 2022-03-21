Как США прикрывают радикалов и биолаборатории своей ложью

После Второй мировой войны США неоднократно использовали биооружие. Так, Пентагон в рамках операции «Белое пальто» заразил семь тысяч собственных военнослужащих из числа адвентистов седьмого дня, пропагандирующих смирение, смертельно опасной болезнью — туляремией. Во время корейской и вьетнамской войн Пентагон также использовал биоагенты. Они же были задействованы и при диверсиях против жителей и сельского хозяйства Кубы. Смертоносные микробы были запущены в ход и при операции «Буря в пустыне» в Ираке. Общий список таких леденящих душу действий по испытаниям и применению биооружия предельно внушителен и насчитывает, по оценке независимых экспертов, более 2000 вопиющих эпизодов.