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Как справиться с ленью и начать действовать PetrovaNatalia



Принято считать, что лень — это что-то очень нехорошее и даже постыдное. Однако за каждым явлением в этом мире, в т.ч. негативным, скрывается свой ресурс. Так, если посмотреть на неё с непривычной стороны, она очень и очень полезна, поскольку является своего рода двигателем прогресса.«Палка о двух концах»Человек всегда стремится к тому, чтобы облегчить свой труд, сделать его менее энергозатратным. Он старается всеми возможными способами освободить побольше времени, чтобы провести его как-то поинтересней и с пользой: с друзьями, близкими или заняться собой любимым. Лень, как никакой другой мотиватор, помогает ему в осуществлении этой задачи. Движимый нежеланием долго и скучно работать (будь то в офисе, доме, на даче или ещё где) человек начинает изобретать новые способы делания своей работы, совершенствовать существующие, развивать современные технологии, менять стратегии поведения и т.д. И вот здесь начинается история, которую мы обычно называем «Палка о двух концах»: научившись тратить на решение текущих задач минимум сил и времени, человек начинает лениться и вообще перестаёт действовать. И тут появляется закономерный вопрос «Почему?».Причины, по которым человек перестаёт действоватьОтсутствие глобальной целиПервая и основная причина — он не знает, что ему делать, куда идти, чем заниматься. У него просто нет целей. Элементарные, конечно же, есть (сходить в магазин, вымыть посуду, поехать на работу), но глобальные отсутствуют. Нет целей не то чтобы на 5 или 10 лет, но даже на год. А если их нет, то о целях на месяц или неделю и говорить не приходится.Что в таком случае необходимо. Ответ может показаться неожиданным: нужно просто определить свою цель. Определить цель всей жизни обычно бывает сложновато. Тем более, что она всегда не одна. Потому ею на первых порах может стать представление о том, каким человек хочет видеть себя через 5 или 10 лет.Для этого достаточно описать всего лишь один день из будущей жизни в мелких деталях: как началось утро, какие чувства человек испытывает, что он ест на завтрак, кто его окружает, выходной это день или рабочие будни. Если рабочий, то что он надевает, отправляясь на работу, цвет галстука или туфель, с чем связана его работа, как он туда добирается, какие ощущения у него вызывает рабочий процесс, какова атмосфера в коллективе и т.д.Работа подсознанияНаше подсознание устроено так, что оно общается с нами образами. Поэтому на первом этапе человеку потребуется убедить его в том, что там, через 5 лет, им будет хорошо. Если этого не сделать, подсознание будет сопротивляться и мешать действовать. Когда оно слышит про что-то новое, пусть даже очень красивое и заманчивое, оно начинает «нервничать», потому что понимает: придётся выходить из зоны комфорта, придётся что-то менять в своей жизни. Потому наше бессознательное начинает делать всё, чтобы уводить нас совсем в другую сторону: лучше продолжать сидеть в своём «болоте», чем двигаться неизвестно куда, к какой-то призрачной цели. Тем более, что никто не гарантирует, что её вообще можно будет достичь.На этом этапе человеку потребуется сильная мотивация. Сильная мотивация — это та, что основана на чувствах и эмоциях. Если в мотивации нет чувств и эмоций, человек никогда не будет испытывать удовлетворения от достижения своих целей. Ему всё будет даваться очень тяжело, придётся постоянно себя принуждать или вовсе через себя переступать.Хорошая мотивация позволяет двигаться непринуждённо. Когда человек видит перспективу, видит своё светлое будущее, в котором он чувствует себя радостным, наполненным и счастливым, т.е. гораздо лучше, чем сейчас, тогда подсознание готово его туда вести.Отсутствие стратегииПосле того, как цель определена, человеку необходимо понять, как её добиться. Многие на этом этапе впадают в ступор. Отсутствие стратегии и чёткого плана действий по достижению цели парализует ничуть не меньше, чем её отсутствие. План — это список задач, которые необходимо будет решить для достижения цели, и последовательность шагов, которые нужно будет совершить на этом пути.Цель нужно будет как бы разбить на микрозадачи и посмотреть, что получится. Выделить то, что можно выполнить уже здесь и сейчас (например, составить резюме), с этого и начать.Страх действоватьКогда цель определена, составлен план, прорисован маршрут движения к цели, обычно появляется страх действовать. Когда человек чётко понимает, чего хочет, знает, как этого можно добиться, он просто боится сделать первый шаг по направлению к своей мечте. Как с этим справиться.Возьмём для примера историю с поиском нового места работы, конечно же, лучше того, где человек трудится сейчас. Вот он определил, какую работу хочет, по какой специальности, уровень зп, выявил свои достоинства, сильные стороны, приоритеты и т.д. И тут возникает вопрос, как желаемое место найти.Подсознание всё время будет его отговаривать от того, чтобы начать действовать: «Большая зарплата — это хорошо. Ближе к дому — вовсе замечательно. Но здесь-то уже всё стабильно, всё знакомо. А туда мы придём: вдруг коллектив ужасный, начальник тиран, а если ещё и с премией обманут…? Что тогда? Вернуться-то мы уже не сможем!». Вот такой приблизительно диалог будет всё время происходить в его голове.Сомнения естественны, но являются препятствиями на пути к цели. И от них надо избавляться. Каким образом. Разбив свою цель на микрозадачи, нужно посмотреть, что такого необременительного можно сделать сейчас, такого, что не вызовет панику у бессознательного. Например, открыть сайт с вакансиями и посмотреть, что предлагают на рынке труда. Подсознанию не о чем особо беспокоиться: человек ещё ничего не сделал — просто посмотрел. Можно двигаться дальше.Предположим, его заинтересовало несколько предложений о работе. Можно обновить резюме. Это ведь не заявление на увольнение, никаких кардинальных решений он не принял — подсознание снова согласится. Теперь можно откликнуться на выбранные вакансии. Мозг, конечно, заёрзает, однако мешать не станет, поскольку фактически в жизни от этого ничего не изменилось.И вот приходит приглашение на собеседование. Да, для бессознательного это непривычно, и всё же переживать ему не о чем, поскольку человек всё ещё продолжает работать на прежнем месте. Так, постепенно он сможет найти новую работу, а сама задача по поиску перестанет быть тяжёлой и глобальной. Главное, микрозадачи сделать настолько микро, чтобы подсознание могло спокойно их воспринимать и не мешать действовать.Здесь как нельзя лучше подойдёт принцип «лучше по одному апельсину каждый день, нежели семь апельсинов по воскресеньям». Совершая мелкие и едва заметные шаги ежедневно, вы придёте к своей цели намного быстрее, чем сами того ожидаете. Доказано на практике. Проверяйте.Да, забыла самое важное: если решитесь на этот «эксперимент», о лени вы просто забудете.



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