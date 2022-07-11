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Как списать уголовный штраф vrangel



В российском законодательстве выделяют различные виды штрафов: гражданский, административный, уголовный.Гражданский штраф – денежная сумма, взыскиваемая за неисполнение или ненадлежащее исполнение частных обязательств.Административный штраф – денежная сумма, взыскиваемая за совершение административного правонарушения.Уголовный штраф – денежная сумма, взыскиваемая за совершение преступления.В отличие от иных видов ответственности, уголовный штраф имеет ряд особенностей:– применяется только к физическим лицам;– взыскивается в пользу государства;– налагается в фиксированной сумме, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период времени, в кратной сумме;– не имеет срока действия;– влечет судимость.Размер уголовного штрафа может достигать значительных сумм. Например, по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе нередки штрафы в несколько десятков и сотен миллионов рублей, выплатить которые обычному человеку невозможно и за всю оставшуюся жизнь.В сложившейся ситуации есть несколько вариантов списания уголовного штрафа.Первый вариант – обратиться самостоятельно или с помощью частнопрактикующего юриста (адвоката) в арбитражный суд региона, в котором проживает должник с заявлением о несостоятельности (банкротстве)Особенности: правоприменительная практика в Российской Федерации по списанию уголовных штрафов в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) крайне противоречива; услуги арбитражного управляющего и частнопрактикующего юриста (адвоката) по данной категории дел, как правило, превышают несколько сотен тысяч рублей; сумма задолженности должна составлять более полумиллиона рублей; просрочка по обязательствам должна существовать более чем в течение трех месяцев; после завершения процедуры несостоятельности (банкротства) на физическое лицо накладываются ограничения (предупреждение кредитора о факте своего банкротства при оформлении нового кредита или займа, запрет на участие в управлении организацией и занятие в ней руководящих должностей).Второй вариант – обратиться самостоятельно или с помощью частнопрактикующего юриста (адвоката) в суд общей юрисдикции, который ранее вынес приговор о наложении на должника уголовного штрафа.Особенности: услуги частнопрактикующего юриста (адвоката) по данной категории дел, как правило, не превышают нескольких десятков тысяч рублей; нет нижних пределов суммы уголовного штрафа, который можно списать; на физическое лицо не накладывается каких-либо ограничений после списания уголовного штрафа.



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