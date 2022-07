Как сохранить цвет одежды: стирка с лавровым листом

Как обычно вы используете лавровый лист? Могу поспорить, что преимущественно в блюдах и готовке. А знали ли вы, что с помощью лаврушки можно заодно и освежить вещи? Я не знала до поры до времени. Но, попробовав один раз, действительно удивилась! Вещи свежие, буквально хрустящие, приятно пахнут, и цвет становится намного ярче.

Стирка с лавровым листом: как сохранить цвет одежды

Самый распространенный способ, которым пользовались наши бабушки, — это замачивание белья в отваре лаврового листа. Вот пошаговая инструкция.

Возьмите упаковку лаврового листа (чем свежее будет срок годности, тем лучше будет результат). Как правило, в пачке будет не больше 12–15 листиков — этого нам вполне достаточно. © Pexels Возьмите большую кастрюлю, положите туда «лаврушку», залейте водой и дайте закипеть. Снимите с огня и дайте воде остыть, чтобы можно было туда окунуть руки. Процедите отвар и не бойтесь, если он будет желтоватого цвета, — лавровый лист не окрасит даже светлые вещи. Замочите бельё в тазу с этим отваром. Вода необязательно должна покрывать бельё, достаточно просто хорошо промочить его. Оставьте вещи в воде до полного ее остывания. У меня это занимает примерно час. А больше и не нужно! Теперь возьмите большой таз и растворите в нём 2–3 столовые ложки пищевой соды. Количество определяйте на глаз в зависимости от объема белья. На таз в 15 литров я кладу 3 столовые ложки соды. Когда порошок соды полностью растворится, выложите туда бельё, чтобы вода покрыла вещи, и оставьте на 2–3 часа. Можно и дольше, я иногда оставляю и на ночь. После этого я выжимаю вещи и кладу их в стиральную машинку на полоскание. При желании можно включить быструю деликатную стирку в машинке с небольшим количеством стирального порошка и простирать. Но полоскание в этом случае рекомендую включить дважды, чтобы хорошо вымылась и сода, и стиральный порошок. Высушите вещи обычным способом, и вы будете приятно удивлены результатом. Я заметила эффект уже после первой такой «процедуры» — вещи стали ярче и красочнее, даже сама ткань стала более глянцевой и блестящей.

Стирка с лавровым листом прямо в машинке

Если вы купили пару обновок ярких расцветок и стремитесь сохранить цвет одежды при стирке как можно дольше, тогда необязательно прибегать к таким кардинальным мерам, как я описала выше.

© Pexels

Достаточно просто для профилактики использовать время от времени лавровый лист прямо в стиральной машинке. Это еще проще! Вот как стирать в машинке с лаврушкой правильно:

Есть специальные небольшие мешочки из сетки для стирки, в которые можно складывать мелкие вещи и бельё. Такой мешочек я использую для того, чтобы «запаковать» туда лавровый лист. Если такого у вас не имеется, можно легко и просто сшить небольшой кармашек из ткани. В мешочек кладем 5–7 лавровых листов и туда же всыпаем 2–3 столовые ложки соды. Если сетка слишком крупная, и сода высыпается, можно добавить ее в отсек для стирального порошка или прямо в барабан стиральной машинки. Мешочек тоже кладем в барабан. Дальше всё просто: включаем обычный цикл стирки, подходящий вашим вещам и данному виду ткани. Желательно, чтобы температура была не ниже 30–40 градусов, если материал это позволяет. Если вещи довольно чистые, порошок можно не добавлять — сода сделает свое дело по очистке. Но при желании можно добавить стиральный порошок (чуть меньше, чем обычно). Полоскание (можно дважды), сушка — и результат заставит вас удивиться!

Иногда самые необычные рецепты от наших бабушек удивляют своим эффектом. Как далеко бы ни шагнула цивилизация, а то, что проверено годами и десятилетиями, точно результативно!

