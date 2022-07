Как сохранить огурцы свежими до месяца: 4 золотых метода

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Собирая щедрый урожай огурцов, многие дачники задумываются над тем, как же их правильно хранить. Этим вопросом задаются и рядовые покупатели, приобретая овощи с запасом. Помочь огурцам не потерять свежесть довольно просто, особенно если они выращены вами. Но даже если овощи были куплены, существуют способы, позволяющие наслаждаться хрустящими плодами до месяца! Так как сохранить огурцы свежими в домашних условиях?

Все способы, представленные в сегодняшней статье, результативные. Но достигнуть желаемого эффекта можно лишь в том случае, если придерживаться всех негласных правил. Обращайте внимание на толщину шкурки. Не покупайте огурцы с тонкой кожицей. Обязательно спрашивайте название сорта у продавцов. Ведь тепличные огурцы быстрого созревания не подойдут для длительного хранения. Их максимальный срок — 3 дня. Эти два фактора помогут вам не ошибиться при выборе овощей.

© Depositphotos

Как сохранить огурцы свежими

Способ 1

Чаще всего мы храним овощи в холодильнике, но делаем это неправильно. Дело в том, что огурцы необходимо помещать в специальную нижнюю камеру, а не держать их в общем отсеке. Так плоды смогут сохранить свежесть до недели.

© Depositphotos

Способ 2

Вряд ли многие пробовали смазывать огурцы яичным белком для более длительного хранения. А зря! Ведь такой способ позволяет образовать на кожице овощей защитную пленку, которая не допускает испарения влаги. Промойте огурцы и просушите их, используя бумажные полотенца, а затем смажьте белком. Чем толще слой пленки, тем дольше срок хранения.

© Depositphotos

Способ 3

Этот способ предполагает использование обычной бумаги. Попробуйте обернуть огурцы салфеткой либо же бумажным полотенцем. И только затем поместите плоды в полиэтиленовый пакет. Так овощи смогут храниться до 2 недель, оставаясь при этом свежими. Всё благодаря тому, что бумага впитает в себя излишнюю влагу. Просто и эффективно!

© Depositphotos

Способ 4

Самый действенный способ позволяет сохранить свежесть огурцов до 1 месяца. Главное условие — оставить овощи в жидкости. Наберите в емкость подходящего размера воду. Затем выложите в нее огурцы хвостиками вниз. Меняйте воду 1 раз в день — и ваши плоды будут свежими очень долго! Дело в том, что потерянная ими влага сможет компенсироваться за счет жидкости, в которой они будут храниться.

© Depositphotos

Эти методы хранения гарантируют стопроцентный результат. Нужно лишь выполнять всё, следуя инструкциям. Тогда вы всегда будете иметь свежие огурчики про запас, которые можно добавлять в любую летнюю закуску либо же просто нарезать и подавать с другими овощами.

