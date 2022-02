Как сохранить молодость рук без крема и ванночек: 4 приема

Говорят, что возраст женщины выдает шея. Я бы сюда добавила еще и руки. Даже частые походы на маникюр и СПА-процедуры не скроют возрастных изменений. Проблема кроется глубже. И, чтобы сохранить молодость рук, нужно постараться немного больше.

© Depositphotos

В интернете гуляет много советов, но часть из них абсолютно бесполезны. Некоторые еще и вредны. Красота рук зависит не только от правильного ухода за кожей (хоть без этого никуда). Стоит уделить внимание каждой составляющей наших драгоценных конечностей. И сегодня я вам расскажу, как предотвратить преждевременное старение рук.

Как продлить молодость рук

Причины старения

Начнем с самой важной части кисти — костей и суставов. За их изменениями мы проследить не можем. Но прекрасно их чувствуем. Вот пальцы стали сгибаться хуже, где-то воспалился сустав. И форма рук изменилась. Теперь они больше походят на куриные лапки. Чтобы привести в движение каркас, нужно сохранять мышцы в тонусе. Тренировки в зале редко направлены на кисти. Так что мышечная ткань атрофируется. А у вечно сидящих за компьютером людей ситуация еще плачевнее. © Depositphotos Вот и вены покрыли кисти рук сплошной сеткой. Всё дело в дефиците жировой прослойки, которая чувствительна к любым колебаниям в работе организма. Вся работа, проделанная руками, оставляет отпечаток на коже. Порезы, ожоги и мозоли — следы, которые напоминают об ошибках и достижениях. Но коже они на пользу не пойдут. А знаете, какое самое страшное ежедневное преступление против ваших ручек? Отказ от перчаток!

Что делать для восстановления рук

Самомассаж В свободное время, особенно после сильных нагрузок, массажируйте свои руки. Это поможет восстановить кровоток, расслабить мышцы и в целом улучшить самочувствие. © Depositphotos Пальчиковая гимнастика Комплекс упражнений для развития рук и пальцев называется пальчиковой гимнастикой. Она помогает развить мелкую моторику, повысить координацию и внимание. Такие комплексы упражнений часть используют в работе с детьми и пожилыми. Но в повседневной жизни легкие тренировки тоже пойдут на пользу. К тому же пальчиковая гимнастика способствует появлению новых нейронных связей в мозгу. Согласитесь, отличный вариант для развития мыслительных способностей. © Depositphotos Скребок Гуаша Скребок отлично справляется с морщинками на лице и шее. Так почему бы не использовать его на руках. Принцип действия тот же. Только предварительно смочите кисти водой или специальным средством. Прием «Фасциальные перчатки» Это эффективное упражнение для коррекции рук. Оно помогает убрать дряблость и снимает отеки, повышает эластичность тканей и возвращает прежнюю форму. Представьте, что вам подарили красивые длинные перчатки. Они оказались маловаты, но вы стараетесь их надеть, чтобы не обидеть дарителя. Плотно сожмите вокруг пальцев ладонь второй руки. Начинайте двигаться в сторону локтя, представляя, как натягиваете перчатку. Повторяйте упражнение каждый день. Вскоре ткани вернутся на свои старые позиции.

Тренируя свое тело, уделите несколько минут и кистям рук. Быстрая разминка поможет вам избежать многих проблем в будущем. Красивые ухоженные ручки — это ваша визитная карточка. Чтобы вас запомнили, она должна быть безупречной!

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Как сохранить молодость рук без крема и ванночек: 4 приема appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!