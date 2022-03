Как снять гель-лак в домашних условиях без вреда для ногтей

Подписывайтесь на новости RNT24 в

В наше время девушки, которые ухаживают за своим внешнем видом, регулярно посещают мастера маникюра. Ведь всё должно быть идеально: от объема волос на макушке до кончиков ноготоков. Беда же случается тогда, когда нет возможности попасть к своему мастеру. А сильно отросшие ногти, покрытые гель-лаком, выглядят очень неопрятно. Что же в таком случае делать, подскажет наша редакция. В сегодняшней статье вы узнаете, как снять гель-лак в домашних условиях, не испортив при этом ногтевую пластину.

Важно помнить, что покрытие нужно вовремя обновлять. Ведь перенашивание гель-лака может привести к ужасным последствиям. Дело в том, что покрытие постепенно будет отслаиваться. В результате между ногтем и гель-лаком образуется свободное пространство, куда сможет попасть влага, пыль и грязь. Это может привести к развитию бактерий под покрытием. Потому коррекцию маникюра стоит делать вовремя.

© Depositphotos

Как снять гель-лак в домашних условиях

Если же записаться к мастеру у вас не выходит, а носить дольше гель-лак нельзя, попробуйте снять его самостоятельно. Запомните, что делать это стоит лишь в крайнем случае, и лучше, чтобы он был единичным. Ведь ногтями должен заниматься мастер со специальным аппаратом, которые способны бережно снять покрытие. Но когда не остается другого выхода, приходится всё брать в свои руки. Потому держите способ, который сможет помочь в этой нелегкой ситуации.

Проверенный метод

© Depositphotos

Сперва подготовьте ногтевую пластину. Для этого потребуется пилочка. Так как именно с ее помощью вы облегчите процесс снятия покрытия. Спилите сначала несколько слоев гель-лака, а уже затем переходите к самому главному этапу.

© Depositphotos

Возьмите 3 ватных диска. Разделите их на 4 треугольничка. Смочите диски жидкостью для снятия лака. Приложите треугольники к ногтям и обмотайте их фольгой (глянцевой стороной). Подождите 20 минут. Затем снимите покрытие апельсиновой палочкой. Если будет потребность, то воспользуйтесь пилочкой, как вспомогательным средством. Только будьте очень аккуратны.

© Depositphotos

Помните, что при снятии гель-лака нужно использовать специальную деревянную палочку. Не пытайтесь это сделать при помощи металлических приборов, так как ими вы только навредите пластине. После этой процедуры обязательно нанесите на сами ногти и кутикулу оливковое масло. Ведь оно богато полезными минералами. Потому такое масло поспособствует укреплению вашей ногтевой пластины.

