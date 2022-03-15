Как снять гель-лак в домашних условиях без вреда для ногтей

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В наше время девушки, которые ухаживают за своим внешнем видом, регулярно посещают мастера маникюра. Ведь всё должно быть идеально: от объема волос на макушке до кончиков ноготоков. Беда же случается тогда, когда нет возможности попасть к своему мастеру. А сильно отросшие ногти, покрытые гель-лаком, выглядят очень неопрятно. Что же в таком случае делать, подскажет наша редакция. В сегодняшней статье вы узнаете, как снять гель-лак в домашних условиях, не испортив при этом ногтевую пластину.
Важно помнить, что покрытие нужно вовремя обновлять. Ведь перенашивание гель-лака может привести к ужасным последствиям. Дело в том, что покрытие постепенно будет отслаиваться. В результате между ногтем и гель-лаком образуется свободное пространство, куда сможет попасть влага, пыль и грязь. Это может привести к развитию бактерий под покрытием. Потому коррекцию маникюра стоит делать вовремя.
Как снять гель-лак в домашних условиях
Если же записаться к мастеру у вас не выходит, а носить дольше гель-лак нельзя, попробуйте снять его самостоятельно. Запомните, что делать это стоит лишь в крайнем случае, и лучше, чтобы он был единичным. Ведь ногтями должен заниматься мастер со специальным аппаратом, которые способны бережно снять покрытие. Но когда не остается другого выхода, приходится всё брать в свои руки. Потому держите способ, который сможет помочь в этой нелегкой ситуации.
Проверенный метод
Сперва подготовьте ногтевую пластину. Для этого потребуется пилочка. Так как именно с ее помощью вы облегчите процесс снятия покрытия. Спилите сначала несколько слоев гель-лака, а уже затем переходите к самому главному этапу.
Возьмите 3 ватных диска. Разделите их на 4 треугольничка. Смочите диски жидкостью для снятия лака. Приложите треугольники к ногтям и обмотайте их фольгой (глянцевой стороной). Подождите 20 минут. Затем снимите покрытие апельсиновой палочкой. Если будет потребность, то воспользуйтесь пилочкой, как вспомогательным средством. Только будьте очень аккуратны.
Помните, что при снятии гель-лака нужно использовать специальную деревянную палочку. Не пытайтесь это сделать при помощи металлических приборов, так как ими вы только навредите пластине. После этой процедуры обязательно нанесите на сами ногти и кутикулу оливковое масло. Ведь оно богато полезными минералами. Потому такое масло поспособствует укреплению вашей ногтевой пластины.
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