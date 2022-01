Как снизить повышенное давление: 5 овощей при гипертонии

Люди, страдающие гипертонией, должны постоянно следить за своим давлением. Эта серьезная патология может стать причиной множества различных заболеваний, связанных с сердцем, мозгом, почками и прочими органами. Поэтому так важно знать, как снизить повышенное давление. И в этом вам помогут некоторые овощи.

Достаточно включить эту пятерку в свой повседневный рацион. И вскоре вы заметите существенное улучшение состояния здоровья. Овощи — самый важный продукт в меню гипертоников. Например, врачи советуют есть салаты по три раза на день. Но будьте осторожны с заправками. Даже оливковое масло в большом количестве считается вредным. А вот йогурт или нежирная сметана будут в самый раз.

Какие овощи помогают снизить повышенное давление

Сельдерей

Наши предки веками использовали этот овощ для стабилизации давления. Сельдерей богат большим количеством полезных веществ, что оказывает положительное влияние на весь организм в целом. Овощ хорошо расслабляет мышцы стенок кровеносных сосудов, после чего улучшает движение крови. Также снижается риск повторных спазмов.

В состав сельдерея входят эфирные масла, которые способны расширять стенки сосудов. Употреблять в пищу можно как корень, так и наземную часть. Оптимальная суточная норма — 100 г. Злоупотреблять продуктом всё же не стоит.

Для снижения давления полезно пить сок из сельдерея. Его легко можно приготовить в домашних условиях. Для этого замочите стебли на 2–3 минуты в холодной воде, затем помойте их и обсушите бумажными полотенцами. Измельчите растение и выжмите сок, используя марлю, или воспользуйтесь соковыжималкой.

Шпинат

После исследований, проведенных в Швеции, можно с уверенностью сказать, что шпинат просто незаменим при гипертонии. Продукт богат калием, магнием и фолатом. Эти элементы участвуют в нормализации работы сердца и укрепление сосудов.

Шпинат способствует уменьшению нагрузки на почки при избытке соли в организме. Это облегчает выведение лишней жидкости. Что, в свою очередь, возобновляет нормальную циркуляцию крови.

Морковь

Морковь — самое популярное народное средство от артериальной гипертензии. Помимо основной функции, она восстанавливает сосуды, пораженные атеросклерозом. Также овощ снижает уровень вредного холестерина, что улучшает состояние кровеносной системы. Если регулярно есть сырую морковь или пить морковный сок, это стимулирует кровообращение головного мозга, защищая от инсульта.

Лук

Еще один овощ, который входит в пятерку лучших помощников при повышенном давлении. Если вы стали замечать за собой признаки заболевания, пора добавить в свое повседневное меню две луковицы. Желательно часть продукта употреблять сырым. Из остального можно приготовить напитки или добавить в еду.

Свекла

Исследования показали, что всего один стакан свекольного сока в день помогает людям с симптомами предгипертонии. Эксперимент провели на группе пациентов. Наблюдая за ними, врачи отметили увеличение эластичности сосудов. Свекла замедляла развитие болезни, а то и вовсе его останавливала. Эффективнее пить сок из свежей свеклы. Тем, кто страдает проблемами с желудком, сперва нужно проконсультироваться со специалистом.

Конечно, одних овощей будет мало. Необходимо придерживаться правильного питания и взять за привычку держать себя в тонусе. Умеренные физические и кардионагрузки помогут привести в норму вашу сердечно-сосудистую систему. А значит уберечь от дальнейших проблем со здоровьем. Ведь, как известно, в здоровом теле — здоровый дух!

