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Как сложилась жизнь звезды «Свадьбы в Малиновке» Михаила Водяного

Как сложилась жизнь звезды «Свадьбы в Малиновке» Михаила Водяного
кадр из фильма «свадьба в малиновке»

Многие зрители помнят актера Михаила Водяного по роли в фильме «Свадьба в Малиновке». Как рассказали авторы портала Ireactor, артист с детства был активным ребенком, поэтому и решил связать свою жизнь с актерскими ремеслом.

Любопытно, что родители не одобрили выбор сына, тем не менее Михаил поступил в ленинградский театральный институт, который закончил с отличием. После получения роли в «Свадьбе в Малиновке» его назначили худруком Одесского театра музыкальной комедии.

Это назначение многим не понравилось, и дальнейшая жизнь и карьера Михаила не задались. Артиста обвинили в растрате денег и растлении малолетних. Водяной долго переживал на этот счет, и в итоге его подвело сердце. Актер перенес два инфаркта еще до начала суда, все обвинения были неправдоподобными, но обвинения так с артиста и не сняли. В 1987 году артист ушел из жизни из-за третьего инфаркта.

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RusNewsToday24
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