Как сложилась жизнь звезды «Свадьбы в Малиновке» Михаила Водяного

Это назначение многим не понравилось, и дальнейшая жизнь и карьера Михаила не задались. Артиста обвинили в растрате денег и растлении малолетних. Водяной долго переживал на этот счет, и в итоге его подвело сердце. Актер перенес два инфаркта еще до начала суда, все обвинения были неправдоподобными, но обвинения так с артиста и не сняли. В 1987 году артист ушел из жизни из-за третьего инфаркта.