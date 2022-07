Как шалфей и желатин возвращают молодость: домашняя маска от морщин

На мою соседку невозможно налюбоваться. В своем немолодом возрасте она выглядит ровесницей старшей дочери! При нашей последней встрече я убедилась, что она практически не пользуется косметикой. Сперва было неудобно интересоваться, как ей это удается. Но мое любопытство не выдержало. Ее секрет красоты — это домашняя маска от морщин, приготовленная из бюджетных продуктов.

Безусловно, сейчас есть множество способов сохранить молодость лица. Дорогая косметика, походы к косметологу, уколы красоты. Однако на своем опыте я убедилась, что цена не всегда означает качество, косметологи могут даже навредить, а уколы впоследствии уродуют натуральную красоту. Куда надежнее положиться на народные средства от морщин.

Маска от морщин из шалфея и желатина: омоложение в 2 этапа

Этап 1: очищающий скраб

Ингредиенты

1 ч. л. кофе мелкого помола

2 ст. л. овсяной муки

вода

лимонный сок

Приготовление и применение

Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте воду и несколько капель лимонного сока, перемешайте. Должна получиться консистенция кашицы. Нанесите приготовленную маску-скраб на очищенную кожу лица легкими массажными движениями. Дождитесь, пока маска подсохнет, а затем аккуратно скатайте ее. Умойтесь теплой водой и протрите лицо смесью воды и лимонного сока.

Этап 2: разглаживающая маска

Ингредиенты

1 ч. л. сухого шалфея

10 г желатина

0,3 ч. л. масла шиповника

1 ч. л. глицерина

0,5 стак. воды

масло авокадо

Приготовление и применение

Залейте кипятком шалфей, накройте его крышкой и дайте настояться. Если у вас свежий шалфей, потребуется 2 ч. л. В настое шалфея разведите желатин. Отделите 1 ст. л. приготовленной смеси и добавьте к ней глицерин и масло шиповника. Хорошенько перемешайте ингредиенты. Протрите влажную кожу небольшим количеством масла авокадо, а затем сразу же нанесите желатиновую маску. Держите маску 20–40 минут, не давая ей засохнуть. Для этого смачивайте ее водой или оставшейся настойкой. Смойте маску теплой водой и оцените состояние кожи. если потребуется, нанесите свой ежедневный крем.

Вместо масла авокадо можно использовать любое другое, которое уже есть у вас на полочке. А если вы хотите быстрого эффекта от маски для лица, смачивайте ее крепким зеленым чаем.

Эту маску для лица с желатином можно наносить 2–3 раза в неделю целый месяц. После полного курса достаточно будет одной процедуры раз в неделю или даже реже. Все зависит от особенностей вашей кожи. Наблюдайте за ней, и она подскажет вам, что ей нужно. Готовую маску можно даже хранить в холодильнике. Правда, дольше 1–2 дней она не сохраняет свои омолаживающие свойства.

Помните, что молодость кожи лица зависит не только от ухода. Важно соблюдать режим сна и водный баланс, почаще бывать на свежем воздухе, включать в рацион разнообразную пищу. Кроме того, постарайтесь избавить себя от стрессов и даже в самом загруженном дне находить время для себя.

