Как шалфей и желатин возвращают молодость: домашняя маска от морщин

На мою соседку невозможно налюбоваться. В своем немолодом возрасте она выглядит ровесницей старшей дочери! При нашей последней встрече я убедилась, что она практически не пользуется косметикой. Сперва было неудобно интересоваться, как ей это удается. Но мое любопытство не выдержало. Ее секрет красоты — это домашняя маска от морщин, приготовленная из бюджетных продуктов.
Безусловно, сейчас есть множество способов сохранить молодость лица. Дорогая косметика, походы к косметологу, уколы красоты. Однако на своем опыте я убедилась, что цена не всегда означает качество, косметологи могут даже навредить, а уколы впоследствии уродуют натуральную красоту. Куда надежнее положиться на народные средства от морщин.
Маска от морщин из шалфея и желатина: омоложение в 2 этапа
Этап 1: очищающий скраб
Ингредиенты
- 1 ч. л. кофе мелкого помола
- 2 ст. л. овсяной муки
- вода
- лимонный сок
Приготовление и применение
- Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте воду и несколько капель лимонного сока, перемешайте. Должна получиться консистенция кашицы.
- Нанесите приготовленную маску-скраб на очищенную кожу лица легкими массажными движениями.
- Дождитесь, пока маска подсохнет, а затем аккуратно скатайте ее.
- Умойтесь теплой водой и протрите лицо смесью воды и лимонного сока.
Этап 2: разглаживающая маска
Ингредиенты
- 1 ч. л. сухого шалфея
- 10 г желатина
- 0,3 ч. л. масла шиповника
- 1 ч. л. глицерина
- 0,5 стак. воды
- масло авокадо
Приготовление и применение
- Залейте кипятком шалфей, накройте его крышкой и дайте настояться. Если у вас свежий шалфей, потребуется 2 ч. л.
- В настое шалфея разведите желатин.
- Отделите 1 ст. л. приготовленной смеси и добавьте к ней глицерин и масло шиповника. Хорошенько перемешайте ингредиенты.
- Протрите влажную кожу небольшим количеством масла авокадо, а затем сразу же нанесите желатиновую маску.
- Держите маску 20–40 минут, не давая ей засохнуть. Для этого смачивайте ее водой или оставшейся настойкой.
- Смойте маску теплой водой и оцените состояние кожи. если потребуется, нанесите свой ежедневный крем.
Вместо масла авокадо можно использовать любое другое, которое уже есть у вас на полочке. А если вы хотите быстрого эффекта от маски для лица, смачивайте ее крепким зеленым чаем.
Эту маску для лица с желатином можно наносить 2–3 раза в неделю целый месяц. После полного курса достаточно будет одной процедуры раз в неделю или даже реже. Все зависит от особенностей вашей кожи. Наблюдайте за ней, и она подскажет вам, что ей нужно. Готовую маску можно даже хранить в холодильнике. Правда, дольше 1–2 дней она не сохраняет свои омолаживающие свойства.
Помните, что молодость кожи лица зависит не только от ухода. Важно соблюдать режим сна и водный баланс, почаще бывать на свежем воздухе, включать в рацион разнообразную пищу. Кроме того, постарайтесь избавить себя от стрессов и даже в самом загруженном дне находить время для себя.
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