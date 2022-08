Как сеять укроп и петрушку в августе: всходы через 5 дней

Куда же без свежей зелени на летнем столе? Пока есть возможность, нужно активно включать витаминные укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук в рацион. Зелень делает блюда не только вкусными и ароматными, но и очень полезными. Но как вырастить петрушку и укроп в августе?

Оказывается, собирать урожай молодой зелени из открытого грунта можно целое лето. Чтобы вырастить укроп и петрушку в августе, нужно знать несколько хитростей. Я ими с удовольствием поделюсь! Сочная и свежая зелень прямо с грядки скоро будет на вашем столе!

© Depositphotos

Как вырастить укроп в августе: простые правила

Перед посадкой укропа и петрушки в августе нужно обязательно замочить семена. На ваш выбор — два способа это сделать.

Древесная зола

Растворите 1 ст. л. древесной золы в 1 л воды. Оставьте раствор настаиваться двое суток. Заверните семена зелени в ткань и поместите их в приготовленный раствор. Оставьте посевной материал на 5–7 часов.

© Depositphotos

Марганцовка

Если под рукой не оказалось древесной золы, можно воспользоваться обычной аптечной марганцовкой. Щепотку средства растворите в воде до розового цвета. Замачивать семена в растворе нужно всего несколько минут. После этого высеивайте зелень.

© Depositphotos

Уже на 5 день после посева ваша зелень взойдет. Обеспечьте ей наилучшие условия. Своевременно поливайте и удобряйте грядки, не забывайте об обработке от вредителей. Почва для зелени должна быть подогрета до 20 °С. При таких условиях свежую зелень можно будет собирать уже через 2 недели.

© Depositphotos

Как видите, посев укропа в августе — дело не из сложных. Если хотите продлить сезон молодой зелени, беритесь за дело! Кроме того, высаживать зелень можно не только на даче, но и на небольшом участке возле вашего городского дома. А в какие блюда вы обычно добавляете свежую зелень?

Фото на превью: depositphotos.com.

