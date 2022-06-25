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Как сэкономить на ремонте квартиры, дома, дачи? tima-ru



Ремонт: услышав это слово, многие люди рвут волосы с головы. Для большинства это настоящий путь через муки-несколько дней жизни в полном хаосе, необходимость длительной уборки, а также огромные затраты, связанные с обновлением отдельных интерьеров. Но действительно ли ремонт квартиры должен нести с собой такие большие затраты? Высокая стоимость ремонта – это факт или стереотип?Ниже мы пытаемся ответить на этот вопрос.Оценка затрат – один из лучших способов сэкономитьОдним из основных способов сэкономить деньги во время ремонта квартиры является предварительная оценка стоимости материалов и труда, если вы решите нанять ремонтную бригаду. В первую очередь мы должны определить наш бюджет и резерв, на который мы можем его превысить. Как только мы узнаем наши финансовые возможности, мы можем начать сравнивать цены на отдельные строительные материалы.Сравнивая цены на товары, можно воспользоваться специальными поисковыми системами интернета, которые показывают одновременно цены из нескольких магазинов. Также, конечно, стоит проверить цены в стационарных магазинах и сравнить, что нам будет выгоднее. Иногда покупки в сети могут показаться дешевле, однако вы должны помнить о том, что в большинстве случаев вы должны добавить стоимость доставки к ценам на продукты. С другой стороны, интернет-магазины часто имеют чрезвычайно широкий ассортимент гораздо шире, чем стационарные магазины.Также можно сравнить цены на услуги компаний, специализирующихся на проведении капитального ремонта квартир. При выборе фирмы стоит руководствоваться не только ценами, но и тем, какими специальностями обладают ее отдельные сотрудники, а также мнениями о проделанной ими работе.Каковы ориентировочные затраты на ремонт квартиры? Если мы решим только обновить квартиру, то затраты на такой ремонт не будут слишком высокими. Как правило, эти виды деятельности заканчиваются покраской стен и заключаются в расходах, связанных с покупкой краски, роликов и материалов для защиты мебели, окон и дверей. Чаще всего это около нескольких тысяч ( до 10 тыс. рублей).С ремонтной бригадой или самостоятельно?Многие люди, чтобы сэкономить на ремонте, предпочитают выполнять отдельные действия самостоятельно. Мы упоминали об этом в начале, не менее помните, что это не всегда должно быть экономией. Плохое выполнение какой-то работы, может генерировать многочисленные исправления и, следовательно, дополнительные расходы, поэтому решение о самостоятельном выполнении какой-то ремонтных работ следует принимать с большой долей смирения, в собственных силах.



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