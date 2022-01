Как сделать удобрение для герани

Жилище моментально оживает, стоит принести в него горшочек с цветущей геранью. Это теплолюбивое экзотическое растение настолько популярно, что его можно найти в каждом третьем доме. Оно и понятно, ведь герань очищает воздух от болезнетворных бактерий, наполняет его тонким ароматом и отпугивает паразитов. Но иногда даже такому сильному растению нужна поддержка. Лучше не полениться и приготовить удобрение для герани, чтобы она радовала вас здоровыми листьями и крупными цветами.

Это совершенно особенное средство, которое садоводы называют живой водой для пеларгонии и герани. Раньше, до появления уже готовых и удобных смесей, его рецепт можно было часто встретить на страницах специализированных журналов. Нужно признать, что пользоваться им гораздо удобнее и выгоднее, чем синтетическими удобрениями.

Живая вода для герани

© Depositphotos

Вы можете задаться вопросом, а нужна ли она вообще? Если вы хотите приумножить цветение и придать кусту роскошный вид, значит, нужно. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться этим средством тем, кто не пересаживал герань уже около года. Дело в том, что за это время растение съедает большинство необходимых микроэлементов, один из которых — основа для вашего животворящего раствора.

Проводить процедуру можно уже с середины января и до самого октября. После зимовки именно это поможет герани набрать зеленую массу и выпустить много соцветий.

© Depositphotos

Как приготовить удобрение для герани

Никаких сложных ингредиентов! Только самые простые медикаменты, которые лежат в каждой аптечке. А именно, перекись водорода и йод. Каждый из них по-своему важен, но необходим в совсем небольших количествах. Разбираем состав по очереди.

Йод. Без йода никакого чуда не произойдет, ведь это именно то вещество, которое герань потребляет в больших количествах. У растений, как и у людей, есть иммунитет. И когда йод в почве заканчивается, корневая система чаще подвергается воздействию патогенных бактерий и грибков.

© Depositphotos Перекись водорода. Также выступает в роли антисептика для почвы. Однако помимо этого пероксиды легко выделяют кислород. Попадая в почву, кислород устремляется к корневой системе и активирует ее дыхание.

© Depositphotos

Рецепт живой воды для герани

Вам понадобится:

л воды

1 мл перекиси (3 %)

0,5 мл йода (5 %)

© Depositphotos

Воду можно взять обычную, только настоявшуюся. Но средство будет гораздо лучше, если возьмете талую воду — просто наберите немного снега и процедите его через 4-6 слоев марли. Затем подготовьте герань. Поставьте горшочки в тазик с теплой водой на 15 минут. Почва должна пропитаться. Дайте горшкам стечь. Смешайте воду с перекисью водорода и йодом и удобрите герань, используя при этом 50 мл раствора. Повторяйте процедуру раз в месяц до начала октября.

© Depositphotos

Это самый простой способ оживить ваши комнатные растения, и не только герань или пеларгонию. Благодаря ему улучшается иммунитет вегетативной системы, ускоряется фотосинтез и стремительно набирается зеленая масса. А вы раньше сталкивались с таким способом ухода за зелеными питомцами? Расскажите о своем опыте в комментариях!

The post Как сделать удобрение для герани appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!