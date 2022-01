Как сделать шарики для унитаза своими руками

Туалет считается самым грязным местом в доме. Поэтому во время уборки ему стоит уделить особое внимание. Поддерживая там порядок, хочется, чтобы было не только чисто, но и приятно пахло. В магазинах полно специальных средств, которые отлично справляются с обеими проблемами. Но стоят они значительно дороже того, из чего состоят. К примеру, шарики для унитаза легко можно сделать своими руками, используя подручные средства.

В основном неприятный запах появляется из-за бактерий, которые активно размножаются в благоприятной среде. Освежители воздуха в таких случаях не помогут. А вот ароматные бомбочки с дезинфицирующими свойствами стали достаточно популярными в последние годы. Этот рецепт поможет вам сэкономить на дорогом средстве, при этом сохранив все его достоинства.

Самодельные шарики для унитаза

Вам понадобится 3 основных компонента:

3 ст. л. стирального порошка;

1 ст. л. мятной зубной пасты;

1 ст. л. средства для мытья посуды.

Если хотите, чтобы ваши шарики были такими же яркими, как магазинные, дополнительно используйте красители. Приятный аромат средству подарят эфирные масла. Наиболее подходящими будут лимон, мята, эвкалипт, пихта, чайное дерево и прочие. Выбирайте то, что вам больше нравится и не вызывает аллергии.

Смешайте все компоненты вместе до получения однородной массы. Она должна быть достаточно пластичной и слегка липкой. Если субстанция получилась слишком густой, разбавьте ее моющим. В слишком жидкую массу нужно добавить еще немного порошка.

В таком состоянии средство пробудет недолго, примерно 10–20 минут. За это время вы должны скатать из него шарики подходящего размера. Разложите их на бумагу и подождите, пока они застынут.

Обратите внимание, что цвет шариков можно изменять с помощью моющего для посуды. Жидкость часто уже содержит красители и бывает разных оттенков.

Поместите заготовки в пластиковую кассету от магазинного средства и подвесьте внутри унитаза. Даже после нескольких смываний шарики практически не уменьшаются в размере, что говорит об их длительном сроке службы.

Многоразовые шарики из натуральных ингредиентов

Если вы приверженец народных методов, тогда вам больше подойдут шарики из натуральных ингредиентов. Они так же хорошо очищают и освежают.

Вам понадобится:

20 г желатина;

1 стакан воды;

2 ст. л. соли;

3 ст. л. уксуса;

2 ст. л. соды;

20 капель эфирных масел;

пищевой краситель по желанию.

Распустите желатин в теплой воде, добавьте соду и соль. Если собрались покрасить заготовки, краситель нужно использовать на этом этапе. Влейте уксус и начните перемешивать, в процессе добавляя масла. Скатайте шарики и уберите их в холодильник на 6 часов.

Хранить все таблетки нужно в герметичной упаковке или зип-пакете, чтобы не попадала влага и сохранился запах. В результате вы получаете действенное средство с приятным ароматом за небольшие деньги. Идея однозначно стоящая!

The post Как сделать шарики для унитаза своими руками appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!