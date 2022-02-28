Как сделать рыбные котлеты сочными

Рыбные котлеты в роли горячего блюда — отличная альтернатива мясным шарикам. Они легче усваиваются организмом и в целом считаются более полезной едой. Каждый четверг, как по заказу, покупаю рыбное филе и приступаю к приготовлению!
Признаюсь честно, котлеты из рыбного филе у меня долгое время не получались. Выходили сухими или вовсе разваливались на сковороде. Знакомая-повар открыла мне секрет, благодаря которому рыбные шарики теперь получаются круче, чем в любом ресторане. Спешу поделиться!
Как приготовить сочные рыбные котлеты
- Особое внимание уделите рыбному филе. Проследите, чтобы на нём не было костей и чешуи. Пропустите филе через мясорубку, чтобы приготовить фарш.
- Очистите и мелко нарежьте лук и морковь. Обжарьте ингредиенты на разогретой с подсолнечным маслом сковороде.
- Когда зажарка остынет, соедините ее с рыбным фаршем.
- Вмешайте в фарш соль, специи по вкусу, пропущенный через пресс чеснок и яйцо.
- Добавьте к рыбному фаршу панировочные сухари. Рекомендую использовать именно их, а не вымоченный в молоке хлеб. Панировочные сухари легко впитают в себя лишнюю влагу, поэтому ваши котлеты не будут разваливаться при жарке.
- А теперь главный секретный ингредиент для приготовления сочных рыбных котлет. Перебейте блендером мелкозернистый творог и вмешайте его в рыбный фарш. Нажарьте котлеты на сковороде.
Идеальным гарниром для рыбы считается рис. Его можно приготовить с соусом или овощами, тогда получается интереснее и вкуснее. Кроме того, мне очень нравится сочетание рыбных котлет с картофельным пюре. А вам?
Фото на превью: depositphotos.com.
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