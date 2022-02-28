Как сделать рыбные котлеты сочными

Как сделать рыбные котлеты сочными Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено


Рыбные котлеты в роли горячего блюда — отличная альтернатива мясным шарикам. Они легче усваиваются организмом и в целом считаются более полезной едой. Каждый четверг, как по заказу, покупаю рыбное филе и приступаю к приготовлению!

Признаюсь честно, котлеты из рыбного филе у меня долгое время не получались. Выходили сухими или вовсе разваливались на сковороде. Знакомая-повар открыла мне секрет, благодаря которому рыбные шарики теперь получаются круче, чем в любом ресторане. Спешу поделиться!

© Depositphotos

Как приготовить сочные рыбные котлеты

  1. Особое внимание уделите рыбному филе. Проследите, чтобы на нём не было костей и чешуи. Пропустите филе через мясорубку, чтобы приготовить фарш.

    2. © Depositphotos

  2. Очистите и мелко нарежьте лук и морковь. Обжарьте ингредиенты на разогретой с подсолнечным маслом сковороде.

    3. © Depositphotos

  3. Когда зажарка остынет, соедините ее с рыбным фаршем.
  4. Вмешайте в фарш соль, специи по вкусу, пропущенный через пресс чеснок и яйцо.
  5. Добавьте к рыбному фаршу панировочные сухари. Рекомендую использовать именно их, а не вымоченный в молоке хлеб. Панировочные сухари легко впитают в себя лишнюю влагу, поэтому ваши котлеты не будут разваливаться при жарке.
  6. А теперь главный секретный ингредиент для приготовления сочных рыбных котлет. Перебейте блендером мелкозернистый творог и вмешайте его в рыбный фарш. Нажарьте котлеты на сковороде.

© Depositphotos

Идеальным гарниром для рыбы считается рис. Его можно приготовить с соусом или овощами, тогда получается интереснее и вкуснее. Кроме того, мне очень нравится сочетание рыбных котлет с картофельным пюре. А вам?

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Как сделать рыбные котлеты сочными appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru