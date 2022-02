Как сделать пышным омлет: 4 хитрости

Омлет — очень вкусное и простое блюдо, которым хозяйки обычно радуют своих родных по утрам. Но многие из тех, кто регулярно готовит его на завтрак, забывают о некоторых тонкостях. И в результате ни должной высоты, ни воздушности нет. Главное — придерживаться некоторых правил. Тогда не придется ломать голову над тем, как сделать пышным омлет. Ведь таким он будет постоянно.

И самое лучшее то, что воздушный омлет — идеальный вариант для завтрака, от которого не откажутся даже маленькие привереды. Стоит лишь поэкспериментировать с добавкам и подавать его то с овощами, то с сыром. Выйдет безумно вкусно.

Как сделать пышным омлет

Чтобы омлет не опадал и не был резиновым, следует знать о 4 хитростях. Они довольно простые и запомнить их не сложно. При том что в итоге получится идеальный высокий омлет, которые ваши родные будут уплетать за обе щеки.

Первое правило

Нужно помнить о том, что тесто для этого блюда не стоит сильно взбивать. Готовя омлет, не нужно пытаться добиться высокой пены. Яйца следует лишь хорошо размешать вилкой, даже венчик можно не использовать.

Второе правило

Следующая хитрость позволяет немного сэкономить. Ведь при приготовлении такого завтрака молоко можно развести с водой. Благодаря этому омлет получится еще нежнее. Этим способом пользуются многие повара, делая блюдо воздушнее и более бюджетным.

Третье правило

Что же касается процесса жарки… Это очень важный этап, на котором стоит быть внимательным. Ведь недостаточно разогретая сковорода и большое количество подсолнечного масла смогут испортить блюдо. Если не проследить за этим, то все старания с массой пойдут насмарку.

Четвертое правило

Следует помнить, что омлет должен отдохнуть. Чтобы он не осел, после жарки не стоит его сразу перекладывать на тарелки. Омлет нужно лишь убрать с огня и дать ему несколько минут так постоять. Только затем можно приступать к подаче этого блюда.

Как вы видите, эти правила довольно простые. Но важно то, что они помогут омлету не превратиться в резину. Он будет нежным и пышным. Поделитесь в комментариях, знали ли вы данные хитрости при приготовлении этого завтрака

