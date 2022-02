Как сделать плафон своими руками

Несколько лет назад обратила внимание, что в некоторых ресторанах появились интересные дизайнерские люстры. Больше всего их плафон напомнил мне половинку яичной скорлупы с неровными краями. Текстурные, легкие, в современном этническом стиле. Внешняя сторона плафона, как правило, была темной, а внутри он был выкрашен в яркий цвет. И я ни за что бы не подумала, что кто-то сделал этот плафон своими руками.

В какой-то момент этот тренд стал настолько популярным, что в кофейнях появились не плафоны, а миски из той же оперы. И самым удивительным для меня стало не то, что они выглядят немного по-инопланетному. А то, из чего эти плафоны и миски сделаны. Как оказалось, из обычной туалетной бумаги.

Как сделать плафон из туалетной бумаги

Когда стал известен главный секрет этой поделки, найти мастер-класс было уже не сложно. Как оказалось, сделать плафоны, похожие на яичную скорлупку, легче простого. Развлекались всей семьей! Получилось даже лучше, чем я думала.

Вам понадобится:

5 рулонов туалетной бумаги

500 мл клея ПВА

вода

пластиковые крышечки

акриловые краски

воздушные шарики

Туалетную бумагу выбирайте самую дешевую, даже без втулок. Размотайте ее, порвите на кухни и залейте водой так, чтобы она всё впитала и вода не покрывала ее полностью. Оставьте на пару часов. Затем с помощью погружного блендера или мясорубки измельчите размокшую бумагу в кашу вместе с клеем ПВА. Если смесь будет слишком сухой, добавьте еще немного воды. Надуйте воздушные шары. Желательно, чтобы они были побольше, хотя зависит от лампы и задумки. Покройте верх шара бумажной смесью. Не забудьте оставить отверстие под отвес. Оставьте плафон засыхать, после чего аккуратно снимите его с шара. Проверьте, или подходит отверстие под отвес, при необходимости подпилите его. Затем покрасьте плафон, используя всё свое воображение. Будет лучше брать два разных цвета для внешней и внутренней стороны. Чтобы подвес надежнее держался, между ним и плафоном расположите пластиковую крышечку. Готово!

Верх плафона можно разгладить и сделать более опрятным. А можно наоборот, придать ему совершенно особенный рельеф. С цветами тоже лучше экспериментировать. Темные со светлыми выглядят особенно выигрышно, так как плафон будто весь светится изнутри. Понравился наш мастер-класс? Попробуйте повторить его дома!

