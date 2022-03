Подписывайтесь на новости RNT24 в

В сегодняшних реалиях многие люди могут испытывать недостаток многих продуктов первой необходимости. О полноценном дефиците пока, пожалуй, говорить еще рано, но приготовиться к нему лишним точно не будет. Многие уже делают запасы продуктов дома, но всё можно успеть приобрести. Например, можно запастись крупами, но не найти ни водном магазине муку. А потому мы решили рассказать, как сделать муку из круп в домашних условиях.

Как сделать муку из круп в домашних условиях

На самом деле для того, чтобы превратить крупы в муку не нужно никакого специального оборудования или навыков. Хватит лишь блендера или кофемолки и совсем немного времени. Разве что в зависимости от крупы немного меняется алгоритм действий, но об этом мы расскажем ниже.

Гречаная мука

Сначала гречку нужно хорошенько промыть, а затем высушить на полотенце, чтобы не осталось лишней влаги. Затем крупу стоит высыпать на сковороду и аккуратно прогреть на медленном огне, постоянно перемешивая. И лишь после этого крупу можно засыпать в блендер или кофемолку и перетереть в муку. Гречневая мука может храниться столько же, сколько и крупа.

Кукурузная мука

Кукуруза достаточно просто хорошенько просушить. После этого она готова к помолу. Главное, после не забыть просеять муку через мелкое сито, чтобы отобрать крупные кусочки. Их можно попробовать перемолоть повторно.

Овсяная мука

Плюс овсяной муки в том, что ее делать можно не только из зерен, но и из овсяных хлопьев. Во втором случае это даже будет намного легче и быстрее. Суть процесса вся та же, блендер или кофемолка — ваш лучший друг в этом деле.

Рисовая мука

Рис, как и гречку нужно тщательно промыть, желательно даже несколько раз. А затем тщательно высушить. А после того, как зерна превратятся в муку, ее нужно высыпать на сковороду и хорошенечко просушить еще раз. До тех пор, пока мука не станет рассыпчатой.

Как видите, приготовить муку в домашних условиях очень просто. Конечно, про условии, что вы успели запастись хотя бы крупами. И, кстати, такие виды муки куда более полезны, чем привычная нам пшеничная. Хоть какой-то плюс в сложившейся ситуации.

