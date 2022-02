Как сделать массаж для омоложения

Сложно найти более спорную тему для разговора, чем сохранение молодости лица. К сожалению, время имеет власть над нашей кожей. И очень многие были бы счастливы избавиться от этого влияния, но увы — даже ботокс не является панацеей. К тому же, его нельзя назвать абсолютно безопасным. Другое дело — сохранение природных данных в лучшем виде на протяжении долгих лет. Для этого хороши домашние маски, косметические процедуры и, конечно, массаж для омоложения.

Согласитесь: приятно выглядеть на 25 в 35 лет, на 35 в 45 лет и так далее. В общем, выглядеть моложе своих лет. И если до этого вы не прибегали к мимической гимнастике, перед вами открывается целый мир новых возможностей для самосовершенствования.

Гимнастика для омоложения лица

© Depositphotos

Тренер Анна Комарова заверяет: достаточно 5 минут занятий в день, чтобы привести мышцы лица в тонус. А также объясняет, как работает эта многовековая практика, лежащая в основе китайской медицины (акупунктуры и рефлексотерапии).

Все мышцы нашего тела связаны между собой анатомическими цепями. Мышцы связаны фасциями, они крепятся к связкам и костям и взаимодействуют даже на большом расстоянии друг от друга. Так, например, некоторые связи начинаются от стопы и заканчиваются на макушке. Об этом вам точно расскажут на занятиям по йоге.

Принцип действия мимической гимнастики

Мышцы лица крепятся к костям с помощью жестких креплений, на которые идет вся нагрузка. Из-за постоянного напряжения обогащение этих участков питательными веществами слабеет, как и сами мышцы со временем: начинают обвисать и деформировать кожный покров.

© Depositphotos

Что важно, с первого раза массаж не поможет. Необходимо ежедневное воздействие по 20-30 секунд. И, если вы никогда не делали массаж до этого, оно будет болезненным. Это значит, что мышцы сильно напряжены. Со временем неприятные ощущения уйдут.

Поэтому предлагаем вашему вниманию 7 упражнений от Анны Комаровой, которые будут держать ваше лицо в тонусе.

От растяжения кожи головы и лба

Это упражнение расслабит лобно-затылочную мышцу, даст открытый взгляд, приподнимет брови и верхние веки.

Для этого нужно продавить точки массирующими движениями вдоль линии роста волос, как на фотографии.

© Depositphotos

От морщинки между бровей

Убрать вертикальные морщинки, предотвратить нависание бровей и приподнять веки можно с помощью массажа указанных ниже точек.

© Depositphotos

От гусиных лапок

Очень комплексное упражнение: от отеков, мешков под глазами, от усталости глаз, головных болей и, конечно, от образования обрамления морщин, которые портяыт так называемый угол молодости. Не растягивайте кожу между точками, воздействуйте прямо на них.

© Depositphotos

От носогубных складок

На щеке вы найдете выступ, который образует скуловая кость (верхняя ее часть). Найдите его и массажными движениями разомните указанные точки.

© Depositphotos

От опускания губ

На самом деле, эти точки влияют на гораздо большее количество зон. Они отвечают за уменьшение отека, форму носа и, конечно, носогубные складки. Уделите этой зоне особенное внимание.

© Depositphotos

От нависающих щек

Это те самые точки, игнорирование которых приводит к обвисанию лица: образовывается гофре на щеках, появляются брыли, опускается подбородок. Начинайте массаж со щеки и затем перейдите к зоне возле подбородка.

© Depositphotos

Для поддержания овала лица

Нижняя треть лица начинает стремительно обвисать уже после 40 из-за недостаточного тонуса. За это отвечают жевательные мышцы, отмеченные на фотографии. Хорошо проработайте их, уделяя внимание каждой точке.

© Depositphotos

Главное помнить, что каждая точка, указанная выше, важна. Вы сразу ее почувствуете, так как это места скопления наибольшего напряжения. Уже через 3 недели регулярных занятий вы заметите первые результаты, а самое лучшее в том, что они долгосрочные. Советуем сохранить этот мастер-класс по массажу мышц лица! И поделиться им с лучшими подругами.

Фото на превью: depositphotos.com.

