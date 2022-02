Как сделать корзинку из коробки от торта: не хуже, чем в магазине

Месяц назад в одном из магазинов со всякими мелочами для дома была распродажа коробок и корзин. Я тогда взяла парочку. Позже пожалела, что не купила больше. А цена на них выросла вдвое. Оказалось, это безумно удобно, когда вещи хранятся в таких вот коробочках. Особенно, когда начинаешь протирать пыль. Рассмотрела я свои покупки и задумалась, что сделать корзинку самому не так уж сложно.

Материалов для этого полно. Большую часть можно найти дома. Уверена, у вас найдется кусок ткани, старые коробки и какой-нибудь декор. Я для своей сегодняшней поделки буду использовать пластиковую коробку от торта. Чтобы вещица получилась не просто функциональной, но и симпатичной, придется немного постараться.

Как сделать стильную корзинку своими руками

Для начала подготовьте всё необходимое. Вам понадобится:

коробка от торта;

кусок ткани;

картон;

канцелярский нож;

шпагат;

веревка;

деревянные палочки для размешивания кофе;

клеевой пистолет.

Отрежьте кусок ткани длиной равной длине окружности коробки (плюс 1–2 см). Ширина полоски зависит от высоты бортиков. Возьмите в два раза больше. Сначала приклейте ткань снаружи.

Затем оклейте бортики формы внутри.

Измерьте диаметр коробки и вырежьте из картона два круга такого же размера. Один из них обклейте тканью и прикрепите ко дну внутри будущей корзины. По краю круга приклейте веревку.

Второй круг зафиксируйте клеем на внешней стороне дна.

По всему внешнему периметру приклейте деревянные палочки. Расстояние между ними примерно 2 см.

Вырежьте из ткани еще один круг. Его диаметр должен быть на несколько сантиметров больше, чем дно. Переверните корзинку и приклейте отрезок так, чтобы края заходили на палочки. Это поможет не только задекорировать изделие, но и укрепить его.

Сплетите косичку из шпагата и обклейте ею бортики формы, наматывая по кругу.

От края коробки и до самого верха стенки корзинки делаем из веревок. Привяжите конец выбранной веревки к одной из палочек. Затем, двигаясь по кругу, обматывайте ее вокруг каждой деревяшки.

На середине можете изменить цвет веревки. Тогда корзина получится еще оригинальнее.

Сплетите косички из более толстой веревки. Приклейте их по верхнему краю изделия снаружи и внутри, формируя кайму.

Последний штрих — ручки. Сделайте их из толстого шпагата и привяжите нитками с противоположных сторон к палочкам.

Самодельная корзина готова! В нее можно сложить всё что угодно. Выглядит изделие стильно и отлично впишется в современный интерьер.

Подобным образом вы можете переделать и другие коробки. Вы здорово сэкономите и обзаведетесь эксклюзивными элементами декора. Изменяйте форму, размер и расцветку корзин. Кстати, это неплохая идея для упаковки подарка. А вы любите создавать новые вещи из старых?

