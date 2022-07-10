Как сделать гречку с печеной тыквой, луком и чесноком

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Гречка с тыквой Olga-Safronova



Вкусная гречневая каша с тыквой, луком и чеснокомВкуснота, вкуснотища, а не каша!Состав:2 стакана гречневой крупы400–500 г тыквы2 большие луковицы8–10 зубчиков чеснока80 мл оливкового масла0,5 чайной ложки сладкой молотой паприки0,5 чайной ложки порошка карри0,5 чайной ложки сахара (по желанию)соль и острый перец по вкусу и вашему желаниюПриготовление:1. Гречневую крупу промойте, выложите в трехлитровую кастрюлю и залейте 4 стаканами кипящей воды, посолите, закройте и варите на небольшом огне до готовности, но следите, чтобы не переварилась. Гречка должна быть круглой и рассыпчатой.2. Разогрейте духовку до 180 °С. Очистите тыкву, лук и чеснок. Тыкву нарежьте кусочками по 2 см. Лук нарежьте довольно тонкими полукольцами. Дольки чеснока разрежьте вдоль пополам. Если вы не любите целый чеснок и не едите его, можно использовать чеснок сушеный или гранулированный. 3. Смешайте растительное масло с солью, сахаром, паприкой и карри. У вас получится импровизированный маринад, в котором обваляйте тыкву и дайте ей полежать и пропитаться минут 15. Затем добавьте лук и чеснок, перемешайте и выложите овощи на застеленный пергаментом противень. Запекайте до мягкости тыквы, 15–25 мин., в зависимости плотности тыквы. Ваша задача пропечь тыкву до готовности и не сжечь лук с чесноком.!Если есть сомнения, что лук с чесноком подгорят, можно не смешивать их с тыквой, а отдельно обжарить на сковороде минут 10 – 15 до прозрачного цвета и мягкости. Такой вариант рекомендуется если вы готовите на семью с детьми и есть вероятность, что дети не будут есть лук или чеснок.4. Разложите гречневую кашу по тарелкам и сверху выложите запеченную тыкву. Полейте оливковым маслом и подавайте к столу. Блюдо вполне самодостаточно, но если вы едите мясо, то кусочек курицы его точно не испортит.Блюдо получается очень ароматное. Если вы сразу все не съедите, перемешайте гречку с тыквой и уберите в холодильник. В холодильнике оно может находиться 3-4 дня, без риска быть испорченным. Говорят, что гречневая каша с тыквой, луком и чесноком, на следующей день даже вкуснее, чем свежеприготовленная. У вас будет возможность проверить.P.S. Тыкву, тушеную вышеописанным способом можно подавать не только к гречке. Можно подавть к любой каше, например, к рису. В Индии такое блюдо готовят с булгуром и добавляют в печеную тыкву еще и немного острого красного перца. Также можно заменить гречневую крупу на мелкие макароны типа рожек, завитушек или ракушек. В ообщем, можно экспериментировать и создавать новые блюда!



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