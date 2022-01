Как сделать домашнюю коптильню из старой духовки

У жизни в частном доме масса преимуществ. Я поняла это не сразу. Да, работы много, и такое впечатление, что ее вряд ли получится когда-нибудь переделать. Зато и возможностей намного больше. Летом можно выращивать овощи и фрукты, а зимой в любой день приготовить ароматное мясо или рыбку. Кстати, с этим вообще отдельная история. Мужу на работе рассказали, как сделать домашнюю коптильню. Первый месяц ели копчености регулярно.

Цены на такие устройства космические, хотя ничего сверхсложного в них нет. Смастерить коптильню может каждый, было бы из чего. У нас в летней кухне стояла старая духовка, но, видимо, пришел ее час. Она и послужила основой для будущего приспособления. Если у вас тоже есть вышедшая из строя газовая плита, не спешите от нее избавляться. Попробуйте переделать ее в настоящую коптильню.

Как сделать из газовой плиты домашнюю коптильню

Первым делом нужно удалить всё ненужное. Откройте дверцу духовки и снимите дно. Оно ничем не прикручено, а просто выезжает вперед. После этого вытяните горелку, которая находится под металлической пластиной. Тут тоже обойдемся без инструментов. Верните дно на место.

Теперь нужно снять нижнюю дверцу. Это отделение предназначено для хранения различной утвари. Если вы складывали туда что-то, уберите. Эта часть плиты послужит топкой.

В принципе, сама коптильня уже готова. Осталось привести ее в действие. Для этого оторвите кусок фольги и положите в нее несколько горстей ольховых щепок. Заверните так, чтобы получился прямоугольный конверт. Поместите его на нижнюю полку духового шкафа.

Пришло время проверить, насколько хорошо работает самодельная коптильня. Подготовьте рыбу для копчения. Хорошо подойдет скумбрия. Натрите ее солью и перцем и положите на решетку духовки, которая расположена на среднем уровне. Закройте дверцу.

Положите дрова в нижнюю часть плиты, полейте их жидкостью для розжига и подожгите. По запотевшему стеклу сразу видно, что коптильня заработала. Внутри идет процесс активного окуривания рыбы дымом.

Оставьте рыбу в коптильне на 40 минут. По истечении времени достаньте готовое копченое блюдо.

Проще придумать уже невозможно. Вы можете использовать другую щепу для копчения. Как известно, именно она дает тот неповторимый аромат и особенные вкусовые качества продуктам. Например, для мяса лучше подойдет яблоня или вишня. А вот хвойные виды для коптильни не подойдут. Смола сделает копчености горькими. Установили бы себе такую трансформированную плиту?

