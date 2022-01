Как сделать, чтобы яйца не трескались при варке

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить несколько яиц на завтрак. Но не тут-то было! Если я подхожу к этому делу без нужной концентрации, трачу продукт зря. Белок вытекает, и есть такие яйца сплошная каторга. Но что делать, чтобы яйца не трескались, раньше даже не догадывалась.

А недавно на улице встретилась со своей учительницей физики, Ольгой Анатольевной. Спросила у нее между прочим, как у умудренной опытом женщины, как бороться с проблемой. А она ответила, что больших познаний в физике для этого не нужно. Чтобы яйца не трескались, нужно запастись зубочистками.

Как правильно варить яйца, чтобы они не трескались

Самое неприятное, как по мне, что может случиться во время варки яиц — вытечет белок. Тогда яйца и чистить неудобно, и вид они имеют неаппетитный. А чтобы при варке даже трещинка на скорлупе не возникла, моя учительница посоветовала варить яйца с зубочистками.

Так и говорит, погрузи яйца в холодную воду и туда же отправь горстку зубочисток или спичек. Доведи воду до кипения и вари, сколько нужно. Пока вода кипит, яйца активно бьются о дно и стенки. И именно зубочистки способны смягчить удар. Чем их будет больше, тем лучше.

Впрочем, говорят, если добавить при варке яиц пол чайной ложки соли в воду, тоже никаких проблем не возникнет. Стоит проверить, конечно… А что вы делаете, чтобы яйца не трескались? Какими трюками пользуетесь? Делитесь проверенными и самыми надежными в комментариях!

