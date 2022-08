Как сбросить лишний вес: правило 8 x 8

С наступлением климакса у многих женщин наблюдается упадок сил и набор веса. А популярный миф о том, что избавиться от лишних килограммов в таком возрасте невозможно, заставляет опустить руки столкнувшихся с данной проблемой. Но делать это ни в коем случае не стоит. Известный тренер Майкл Файрман, который помог вернуться в форму множеству знаменитостей, поделился ценными советами. Он рассказал, как сбросить лишний вес во время менопаузы.

Файрман довел, что это выполнимая миссия. Для достижения результата необходима лишь верная методика похудения и сильное желание. Решитесь на первый шаг, а там уже дело за малым.

Как сбросить лишний вес при климаксе

Правило 8 x 8

По заверениям именитого тренера, главное в похудении — выпивать 2 литра чистой воды в день. Чай, кофе и другие напитки не считаются. Для того чтобы было легче приучиться пить достаточное количество воды, Файрман предлагает следовать определенному правилу. Выпивайте 8 стаканов воды по 8 унций в день. Так вам удастся избежать обезвоживания. Возьмите стакан, рассчитанный на 250 мл, и пейте чистую воду даже тогда, когда не чувствуете жажду.

Какие продукты стоит ввести в свой рацион

Звездный эксперт утверждает, что водный баланс и правильное меню способны сотворить чудо с женским организмом при климаксе. Сбалансированное питание не только позволит снизить вес, но еще и улучшит общее самочувствие. Необходимо ввести в рацион богатые питательными веществами продукты — и результат не заставит себя долго ждать. Во время менопаузы нужно сделать частью меню следующие пункты:

бурый рис

семена чиа

красная рыба

цельнозерновой хлеб

грецкие орехи

Что следует исключить из рациона

Без ограничений в питании также не обойтись. При желании иметь роскошную фигуру стоит отказаться от острой пищи, алкоголя и напитков, содержащих кофеин. Следует уменьшить и количество употребляемой соли. По словам Майкла Файрмана, блюда с высоким содержанием натрия приводят к увеличению количества жировых клеток.

Советы знаменитого тренера помогли многим представительницам женского пола, которые набрали вес с наступлением менопаузы. Они избавились от лишних килограммов, приносящих вред как физическому, так и ментальному здоровью.

