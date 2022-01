Как резать картошку для разных блюд

Нарезка овощей — одно из наиболее частых занятий хозяйки во время приготовления пищи. Безусловно, у каждой мастерицы свои способы и хитрости. Однако стоит заметить, что неправильная технология может подпортить вкус и консистенцию блюда. Рассказываю, как резать картошку для жарки, варки, тушения и фритюра!

Какой бы способ вы ни выбрали, следует нарезать овощ на разделочной доске. Так ваши кусочки получатся ровными и одинаковыми. Значит, приготовятся они равномерно, а блюдо получится красивым и эстетичным. Простые советы о том, как правильно резать картошку для приготовления обедов и ужинов!

Содержание Ломтики Пластины Дольки Брусочки Соломка Кубики

Ломтики

Наверное, это один из наиболее популярных способов нарезки картофеля. Овощ, нарезанный ломтиками, чаще всего используется для тушения или приготовления супов. Для нарезки картофеля ломтиками разрежьте его сперва вдоль пополам. Затем каждую часть снова разрежьте пополам и нарезайте.

Пластины

Картофель пластинами в основном используется для жарки или запекания. Тут нужно наловчиться и нарезать кусочки толщиной до 5 мм. Кроме того, важно, чтобы пластины были одинакового размера и толщины. Тогда овощ приготовится равномерно. Такой способ нарезки подойдет и для приготовления домашних чипсов. Просто очистите картофель и нарезайте его поперек на пластины.

Дольки

Такой способ нарезки картофеля подходит для жарки во фритюре или запекания в духовке. Любимый домашний картофель по-деревенски готовится именно из долек. Просто разрежьте овощ пополам вдоль, а затем каждую половину еще на несколько частей. Кстати, для приготовления некоторых блюд картофель можно не очищать.

Брусочки

Нарезанную брусочками картошку используют для жарки или приготовления первых блюд. Очистите картофель и нарежьте его сперва на пластины, а затем уже и на брусочки.

Соломка

Те же брусочки, но очень тонкие. Обычно овощ нарезают таким образом для приготовления картофель фри. Точно так же нарежьте картофель сперва пластинами, а затем мелкими брусочками.

Кубики

Еще один из наиболее распространенных способов нарезки картофеля. Кубики чаще всего используются для приготовления супов, закусок, салатов и тушения. Они могут быть как крупными, так и мелкими, в зависимости от блюда. Просто нарежьте овощ пластинами, затем брусочками и, наконец, кубиками.

Помните, что не нужно нарезать картошку слишком мелко или слишком крупно. Например, в супе кубик картофеля должен помещаться на ложке. А слишком мелкую картошку фри просто неудобно есть. Рассказывайте в комментариях, какие ваши любимые блюда с картофелем!

