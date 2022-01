Как размягчить мясо: секрет советских хозяек

Бабуля часто любит рассказывать про былые времена. Несмотря на все трудности жизни в СССР, она тогда была молода и счастлива, поэтому тяжелое время всё равно вспоминает с улыбкой. Из одного рассказа я узнала, как размягчить мясо. Способ старый и простой, а бывает так, что нужен и сегодня.

Сейчас это уже трудно представить, но не так давно существовал страшный дефицит товаров. Нельзя было, как сегодня, зайти в супермаркет и утонуть в выборе отечественных и привезенных товаров на любой вкус и цвет. Если сейчас одна из основных проблем — огромный выбор (прям глаза разбегаются), то раньше всё было наоборот.

Если дефицит касался даже банки консервированного зеленого горошка для любимого оливье, то представьте, каких усилий стоило купить качественный и годный кусок мяса для котлет. Люди становились в очереди, терпеливо ждали. Стоит ли говорить, что обычно получали они не сочный стейк, а то, что придется.

Как размягчить мясо подручным средством

Кормить семью жесткой курицей или говядиной не хотелось. А наши люди всегда найдут выход из ситуации, верно? Так смекалистые хозяйки придумали, как сделать жесткое мясо мягким за каких-то полчаса. Да еще и никакой магии — использовали только подручные средства!

Хоть нам и повезло жить в век продуктового изобилия, лайфхак рекомендую запомнить. Да, сейчас много производителей, и законы рынка заставляют их продавать качественные продукты. Но ведь бывает, что по ошибке мы натыкаемся на жесткое мясо. Не выбрасывать же его.

© Depositphotos

Всё, что вам понадобится, это перекись водорода и простая вода. Смешайте их в пропорции 1 : 2 и замочите в смеси мясо на 30 минут. После этого оно станет мягким, лучше пройдет через мясорубку.

Кроме того, в советские времена мясо не всегда было первой свежести. А вот такой раствор служил отличным дезинфектором даже на всякий случай. Кстати, и с неприятным запахом перекись водорода справляется.

© Depositphotos

Простой способ, пришедший к нам из тяжелого прошлого. Конечно, лучше, чтобы никогда не пришлось его применять. Но запомнить все-таки нужно. А вы знаете еще какие-нибудь способы, как размягчить жесткое мясо? Делитесь в комментариях!

The post Как размягчить мясо: секрет советских хозяек appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!