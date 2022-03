Как разместить герань в квартире, чтобы цветок привлекал счастье и благополучие

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Каждой любительнице комнатных растений важно знать о всех тонкостях ухода за зелеными любимцами. Ведь помимо здорового вида цветка нужно также позаботиться об энергетике, которую он будет создавать в вашем доме. К примеру, если герань в квартире стоит в правильном месте, хозяева будут счастливыми и богатыми. В сегодняшней статье пойдет речь о том, как разместить это прекрасное растение. Желаем всем приятного прочтения!

Куда поставить герань в квартире, чтобы привлечь в дом позитивную энергетику

Советы от цветоводов

В первую очередь нужно знать, что герань любит солнечный свет. И поэтому вазон нужно ставить в хорошо освещенных местах в доме. Однако нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на листья растения. В противном случае цветок очень быстро начнет засыхать.

Если разместить герань в полузатемненном месте, вскоре расстояние между калачиками увеличится. И как следствие, центральный стебель растения ослабнет и станет тонким. Новые цветочки не смогут появляться и цвести из-за недостатка света и витаминов. Поэтому в ванной комнате и коридорах герань оставлять нельзя.

Листья и стебли герани очень чувствительные. Поэтому также важно следить за тем, чтобы они не прикасались со стеклом. В летнее время листья и стебли растения могут получить серьезный ожог, а зимой – переохладиться. Часто восстановить их после травмы невозможно.

Так как герань имеет специфический запах, лучше цветок не ставить в спальной комнате. Аромат растения, хоть и не отличается насыщенностью и резкостью, может мешать спать и стать причиной появления головных болей. Также у некоторых людей запах герани может спровоцировать аллергические реакции.

Что говорят специалисты из области биоэнергетики

Экстрасенсы тоже не советуют выращивать герань в спальне. Однако приводят совсем другие аргументы. Со слов специалистов, данное растение обладает очень сильной аурой. Энергетика цветка может прерывать сон хозяинов дома, вызвая ночные кошмары. Поэтому лучшее место для герани – в гостиной.

Разместив растение в комнате, где вы принимаете гостей, ждите удачу и благополучие. Аура герани любит, когда цветок окружает много людей. Она смягчает обстановку и делает атмосферу в доме более спокойной и расслабленной. А также привлекает успех, богатство и везение.

Чтобы задобрить герань, расположите вазон в центре комнаты, на самом видном месте. Пусть ваши гости восхищаются растением и хвалят его красоту. Будьте уверены, совсем скоро ваша семья станет счастливее.

