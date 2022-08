Как расслабить глаза и всё тело

Как часто нам хочется расслабиться после напряженного трудового дня. А если это работа за компьютером или за бумагами, то больше всего устают глаза. Знали ли вы, что если расслабить глаза, то можно расслабить и всё тело, и тогда удастся отдохнуть в полной мере. Делюсь практикой, которой пользуюсь сама, — расслабление глазных яблок после работы и для снятия стресса.

Почему важно расслабить глаза

Как утверждают эксперты, именно в области глаз, лба и лицевой части скапливается максимум напряжения. Оно даже не сравнивается с напряжением в области шеи и спины, а ведь именно на эту область мы привыкли обращать первоочередное внимание. Несмотря на сидячую работу, первым делом, напрягается именно зрение от компьютера или от бумаг. Потому релаксация для снятия стресса со всего тела должна начинаться именно с глаз. Лучше всего заниматься этой практикой перед сном. Приступим?

Упражнение для расслабления глаз

Устройтесь удобно. Это так, чтобы вам было комфортно, чтобы ничего не стесняло ваше тело. Большинство экспертов советуют сесть с прямой спиной, но упереть ее во что-то. Потому подойдет мягкое кресло, а еще вы можете подложить под спину подушку. Можете также и лечь, но в таком случае на спину, полностью вытянувшись и расслабив все тело. Закройте глаза. Поначалу вы можете ощущать дискомфорт, ведь напряжение с глаз пока никуда не исчезло, и вам так и будет хотеться открыть веки. Между прочим, этому может способствовать и яркий свет или лампы в комнате, где вы собираетесь заняться релаксом. Я это заметила, и чтобы расслабить глаза, теперь убираю практически все источники света, оставляя только ночник. Сосредоточьтесь на дыхании. Делайте глубокий и долгий вдох носом, расширяя легкие. Почувствуйте, как расширяется ваша грудная клетка, наполняясь воздухом. А теперь еще медленнее, чем вдох, выдыхайте воздух ртом. Можно даже сложить губы в тонкую трубочку, чтобы воздух выходил медленно и равномерно. Просто продолжайте дышать, войдите в спокойный и регулярный ритм, пусть пройдет хотя бы 5-7 минут такого дыхания. Обратите внимание на свои глаза. Сейчас полностью должно уйти ощущение дискомфорта от закрытых глаз, подергивания и желание открыть веки. Теперь вы должны почувствовать, что верхнее веко буквально прилипло к нижнему. Постарайтесь еще больше расслабить глаза, особенно полностью глазное яблоко изнутри. Сосредоточьтесь на расслаблении лицевой части лица и головы. Почувствуйте, как от глаз идет волна релакса и расслабления мышц дальше, до затылка, вниз до шеи, и дальше по всему телу. Сначала это будет тяжело сделать, но нужно представить себе в буквальном смысле, как волна расслабления идет дальше и вниз по телу.

Эксперты по медитации и подобным практикам говорят, что в первые несколько раз трудно будет достичь цели на все 100 %. Но если уделять такой процедуре 20 минут каждый день перед сном, поверьте, вы почувствуете полный релакс. Вы научитесь расслаблять все свое тело через глаза, контролировать свои веки, а заодно и все мышцы тела, управлять дыханием и наполняться расслаблением. Как только у меня получилось расслабиться в полной мере (примерно на 5 сеанс), я спала как младенец, а наутро проснулась, полная энергии и бодрости. Искренне рекомендую попробовать!

