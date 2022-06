Как просто приготовить жаркое в мультиварке с овощами

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



You will need

1,5 столовых ложек оливкового масла,

1 кг цыплёнка,

соль и свежемолотый черный перец,

1 средняя желтая луковица, очищенная и нарезанная толстыми ломтиками,

5 зубчиков чеснока (измельченных),

1,5 стакана говяжьего бульона,

2 чайная ложка вустерширского соуса,

1 столовая ложка измельченного свежего тимьяна,

1 столовая ложка измельченного свежего розмарина,

0,5 кг мелкого картофеля,

5 средних морковок, очищенных и нарезанных кусочками толщиной 1-2 см,

2,5 столовых ложки кукурузного крахмала,

2 столовые ложки измельчённой свежей петрушки.

Instruction

1. Лучшее блюдо, которое можно приготовить для всей семьи после долгого рабочего дня. Аппетитное мясо со свежей зеленью и овощами наполнит энергией и насытит своим сочным вкусом.

2. Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла в большой кастрюле на среднем огне. Промокните мясо насухо бумажными полотенцами, приправьте солью и перцем. Обжарьте в кастрюле, пока не подрумянится с обеих сторон, примерно 4-5 минут с каждой стороны. Переложите жаркое в мультиварку.

3. Добавьте обжаренный лук и чеснок поверх жареного цыпленка в мультиварке. Налейте оставшуюся 1/2 столовую ложку оливкового масла в кастрюлю. Киньте лук и обжарьте 2 минуты, добавьте чеснок и прожарьте еще 30 секунд. Залейте луковой смесью жаркое в мультиварке.

4. Верните кастрюлю на огонь, влейте говяжий бульон, вустершир, тимьян и розмарин и готовьте около 15 секунд. Ровно столько времени хватает, чтобы кусочки мяса приобрели золотистый оттенок и привлекательный аромат. Снимите кастрюлю с огня. Добавьте картофель и морковь поверх жареного цыпленка и залейте смесью из говяжьего бульона.

5. Выложите овощи поверх слоя лука в мультиварке, равномерно залейте говяжьим бульоном, затем приправьте солью и перцем. Накройте мультиварку крышкой и готовьте на медленном огне, пока жаркое и овощи не станут мягкими (около 8-9 часов). Выньте жаркое и овощи, измельчите жаркое, при желании нарежьте картофель.

6. Теперь сделайте соус из оставшегося бульона. Для этого просто взбейте кукурузный крахмал с 3 столовыми ложками говяжьего бульона, затем вылейте в кастрюлю. Доведите до кипения, постоянно помешивая, дайте настояться 30-60 секунд.

Выложите на тарелку жаркое и овощи, залейте сверху соусом и посыпьте зеленью петрушки.

7. Блюдо можно подавать на стол. Оно очень вкусное, насыщенное, ароматное и сытное. Семья будет благодарна за столь прекрасное творение из обычных продуктов.

Useful advice

Рекомендую готовить блюдо только на медленном огне для достижения наиболее нежных результатов. Я протестировала приготовление на высокой температуре, но это не дало положительного результата.



