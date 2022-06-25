Как просто приготовить тыквенные пирожные

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Тыква является осенним продуктом, поэтому именно в это время года хозяйки готовят различные блюда из такого великолепного плода. Одним из самых популярных рецептов являются тыквенные пирожные. Красивый десерт можно подавать не только на каждый день, но и на праздники. Он понравится даже детям, ведь именно маленькие нуждаются в витаминах, которые содержатся в тыкве. Компонент содержит большинство полезных веществ, которые помогают организму полностью “насытиться” и стабилизировать функциональность работы.Ингредиенты:Для тыквенного брауни:6 столовых ложек размягченного сливочного масла;1 чашка светло-коричневого сахара;1 чайная ложка ванили;2 больших яйца;1 стакан тыквенного пюре;1 стакан универсальной муки;1 чайная ложка разрыхлителя;1/2 чайной ложки пищевой соды;1/4 чайной ложки соли;1,5 чайной ложки молотой корицы;1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;1/4 чайной ложки молотого душистого перца;1/4 чайной ложки молотого имбиря.Для начинки:120 гр сливочного сыра, размягченного;1/3 стакана кондитерского сахара;1 большое яйцо;1/2 чайной ложки ванили;2 столовые ложки муки.Процесс приготовления: Для начала сделайте основу.Соберите все ингредиенты.Разогрейте масло.Просейте муку.Разогрейте духовку до 180 градусов.В большой миске, взбейте размягченное сливочное масло и коричневый сахар до легкого и пышного состояния. Для процедуры лучше использовать миксер.Взбейте ваниль и яйца до лёгкого, сливочного состояния.Слегка нагрейте тыквенное пюре, а затем взбейте его. В другой миске взбейте муку с разрыхлителем, пищевой содой, солью и специями.Медленно введите сухие ингредиенты в жидкую массу и перемешайте до однородной консистенции.Смажьте форму нагретым маслом.Выложите тесто в подготовленную форму для выпечки.Теперь сделайте начинку:Соберите все ингредиенты.В средней миске смешайте сливочный сыр, сахар, яйцо, ваниль и муку. Взбивайте в течение 1-2 минут до получения однородной массы или кремообразной консистенции.Соберите массу:Ложкой выложите начинку из сливочного сыра на тыквенное тесто. Используя маленькую узкую лопаточку или нож для масла, сделайте красивый, незамысловатый узор.Выпекайте в течение 30-35 минут, при температуре 150 градусов.Чтобы проверить готовность десерта, вставьте в центр зубочистку. Если она выходит чистой, то можете доставать сладость и аккуратно переложить на плоское блюдце.Как только десерт остынет, разрежьте его на квадратные кусочки и подавайте на стол.Тыквенные пирожные со сливочным сыром готовы. Можете сразу же насладиться этим десертом, либо поставить в холодильник и оставить на 2 часа, чтобы он пропитался.



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