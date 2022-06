Как просто приготовить мини-торт «Шоколадная радость» без выпечки

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



You will need

200 гр печенья,

90 гр чёрного шоколада,

600 мл молока,

2 ст л какао-порошка,

40 гр сахарного песка,

60 гр кукурузного крахмала,

50 гр сливочного масла.

Instruction

1. Всё готовится очень просто буквально из нескольких ингредиентов и за несколько минут. Так как десерт у нас из коробки из-под молока начнем с нее. Можно взять литровую коробочку. С помощью ножниц нужно сделать в ней отверстие, чтобы впоследствии поместить в серединку десерт. Сделать отверстие по всему периметру, оставляя по краю где-то 1 сантиметр. Именно за счет этих краев, которые оставили сверху, десерт не будет деформироваться при наполнении. Он останется прямоугольным и ровным.

2. Итак форма подготовлена, теперь можно заняться непосредственно десертом. Для этого нам понадобится печенье, можно взять 200 граммов печенья по типу крекер не слишком плотной структуры. Их необходимо просто слегка измельчить, но не слишком, так как кусочки должны получиться средними. Далее, поместить крошки печенья в хорошую глубокую миску и ставить в сторонку.

3. Теперь надо измельчить одну плитку чёрного шоколада. Выходит примерно 80-90 грамм измельченного продукта.

4. Для крема в небольшой сотейник с толстым дном вылить треть холодного молока от общего количества. Добавить 2 столовых ложек какао-порошка. Если переводить в граммы, то это примерно 30 гр. Насыпать две столовые ложки сахара. Также добавить сюда 60 гр. кукурузного крахмала. Если его нет, то можно использовать картофельный либо насыпать пшеничную муку в том же количестве, что и первый компонент.

5. Ингредиенты нужно смешать до однородности, не должно оставаться ни единого комочка. Получается достаточно однородной. Теперь можно долить оставшееся молоко и всё ещё раз перемешать венчиком.

6. После, сотейник с уже однородной массой поставить на плиту, огонь при этом отрегулировать выше среднего. Пока крем ещё холодный и не прогрелся, его следует помешивать венчиком. Как только он станет нагреваться и сверху будут образовываться пузырьки, можно добавлять измельчённый чёрный шоколад.

7. Теперь, постоянно помешивая, довести крем до готовности. Шоколад при этом должен полностью растопиться, а крем загустить. При нагреве массу необходимо постоянно перемешивать, чтобы она оставалась однородной. Практически на глазах крем становится густым. Консистенция очень гладкая и красивая.

8. Как только масса приготовиться, снять кастрюлю с плиты и добавить 50 гр сливочного масла. Взять лопатку, перемешать до полного растворения. На этом этапе крем абсолютно готов и его сразу можно выкладывать в массу из печенья. Не стоит дожидаться, пока крем остынет, лучше перелить его сразу же, чтобы десерт получился красивым, однородным, гладким. Так как масса густая, перемешивать нужно всё очень тщательно, чтобы кусочки печенья полностью погрузились в смесь.

9. Взять подготовленную форму из-под молока и аккуратно с помощью ложки или небольшой лопаточки выложить массу в неё, периодически стараясь уплотнять десерт. Когда коробка будет наполнена, затянуть её пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 2-3 часа до полного застывания и стабилизации.

10. По истечению времени десерт хорошо застынет, поэтому можно аккуратно снять плёнку и сделать небольшие надрезы на коробке, чтобы освободить лакомство. Выглядит вкуснятина очень интересно – яркий, шоколадный с креплениями кусочков светлого печенья. По желанию лакомство можно присыпать сахарной пудрой или измельченной корицей. Всё зависит от вашей фантазии. Режется десерт очень хорошо, печенье полностью пропитала крем, но тем не менее осталось нескольких слегка хрустящих кусочков.

Приятного аппетита!

Note

Если у вас нет коробки, то можно использовать пластиковый контейнер, но предварительно постелить её пергаментной бумагой.

Useful advice

В десерт по желанию можно добавлять измельчённые орешки и ягоды. Также можно нарезать яблоки и груши на порционные кусочки, затем измельчить их и добавить в лакомство.



