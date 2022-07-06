Как прошел кутюрный показ Balenciaga: на подиуме — Ким Кардашьян и Рената Литвинова, в зале — Крис Дженнер и Земфира

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Белла Хадид
Одним из самых ожидаемых показов третьего дня Недели высокой моды в Париже стала презентация кутюрной коллекции Balenciaga. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как все прошло.
Демна Гвасалия позаботился о том, чтобы его показ оказался в центре внимания и собрал, пожалуй, пока самый звездный кастинг. На подиум вышли Ким Кардашьян, Николь Кидман, Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Дуа Липа. Пригласил дизайнер поучаствовать в показе и свою большую поклонницу Ренату Литвинову. Демна и Рената давно дружат и восхищаются творчеством друг друга. Позвал на показ в качестве зрителя дизайнер и еще одну свою музу — певицу Земфиру.
В зале у некоторых моделей была своя группа поддержки: за первым выходом Ким Кардашьян на подиум у Balenciaga с гордостью наблюдали ее мама Крис Дженнер и дочь Норт, Ренату пришли поддержать ее дочь Ульяна Добровская и Земфира, ну а Николь Кидман — ее муж Кит Урбан.
Белла Хадид
Рената Литвинова
Ким Кардашьян
Николь КидманНаоми КэмпбеллДуа Липа
Готовя коллекцию, Гвасалия снова основательно покопался в архивах бренда. Объемные юбки, сложные драпировки, закрытые платья-футляры с перьями — ту самую пресловутую ДНК бренда времен Кристобаля Баленсиаги дизайнер воспроизводит весьма аккуратно и достоверно. Бережно относясь к прошлому, Гвасалия все-таки уверенно цементирует те опоры, на которых стоит бренд сегодня — небрежный уличный стиль, хайп и “инстаграмные” аксессуары. Поэтому изысканную вечернюю линейку на подиуме оттеняли джинсовые наряды, модели в масках и комбинезоны, напоминающие водолазные костюмы.
Несмотря на обилие звезд, самым виральным моментом показа стал финальный проход в подвенечном платье — из-за странной походки невесту уже назвали в телеграме сомневающейся, а кто-то предположил, что демонстрировать платье и вовсе мог робот.
Гости показа
ЗемфираНиколь Кидман и Кит Урбан Норт Уэст и Крис ДженнерЭмили РатаковскиАмбер Валетта
Фото
Gettyimages.ru
Фото
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