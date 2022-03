Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Ранняя морковь содержит в себе огромное количество полезных элементов, которые нужны человеческому организму. Так сложилось, что данный корнеплод требует особого ухода. Чтобы получить богатый урожай моркови, нужно немного постараться и подготовить семена к высаживанию. Существует несколько вариантов, как прорастить семена моркови, перед тем как они отправятся в почву.

В этой статье вы найдете два самых популярных и действенных способа проращивания. Они обеспечат вам крепкие и живучие всходы, которые порадуют сочными и крупными плодами.

Как подготовить морковь к высадке

Большинство семян овощных культур требуют особенной подготовки перед высаживанием в грунт. Морковь — один из таких овощей, которые нуждаются в предпосевной подготовке. Семена моркови лучше всего прорастить перед тем, как они отправятся на грядку. Такая процедура ускорит процесс роста корнеплода, а также помогает значительно увеличить урожай.

Естественно, что можно и обойтись без подготовительных манипуляций и сеять морковь сразу. Но, поскольку у семян моркови относительно низкая всхожесть, понадобится около 20 дней, чтобы они взошли.

Быстрому прорастанию мешают эфирные масла, они плохо пропускают влагу, а это тормозит процесс. Для этого и нужно прорастить семена моркови – это способствует вымыванию эфирных масел.

Проращивание семян моркови в мешочке

Прорастить семена моркови в мешочке несложно. В среднем процесс занимает 12–14 дней. Стоит отметить, что данный способ очень простой и не предоставит вам особых хлопот. Кроме того, прорастив семена моркови таким методом, вы дополнительно закалите их.

Возьмите плотный хлопковый мешочек, положите в него семена, прежде смочив их водой. Поместите мешочек с семенами в отверстие, присыпьте землей, оставьте там на 12–14 дней. Спустя это время семена готовы к посеву. Перед тем как сеять морковь, смешайте семена с песком.

Подготовка семян во влажной среде

Еще один простой способ, который поможет подготовить семена моркови к высаживанию, — проращивание во влажной среде.

Для этого вам нужен широкий сосуд, миска подойдет. Дно застелите бумажными полотенцами, туалетной бумагой или даже марлей. Сверху постелите ткань плотнее, например, разрежьте старую простынь. Равномерно насыпьте семена и распределите по всей поверхности тонким слоем. Возьмите остаток плотной ткани, смочите ее и накройте семена. Важный момент — не переборщите с влагой, иначе семена моркови не смогут получать доступ к кислороду.

Закройте сосуд сверху стеклом и поставьте в теплое место. В тепле процесс прорастания ускорится. Не забывайте каждые 10–12 часов семена моркови переворачивать, чтобы они наполнились кислородом. Проделывайте эти простые действия 2–4 дня, потом семена можно смело отправлять на грядку.

Если соблюдать нашу инструкцию, то большой урожай полезного корнеплода вам обеспечен. Всего несколько простых действий, а результат будет радовать весь сезон. Поделитесь этими советами с другими любителями хрустящей моркови!

The post Как прорастить семена моркови appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!