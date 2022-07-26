Как проходят каникулы Джиджи Хадид в Сен-Тропе: вечеринка у Бекхэмов и отдых на яхте Леонардо ДиКаприо

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид вот уже вторую неделю отдыхает в Сен-Тропе, где, надо сказать, за последнее время было замечено немало знаменитостей. Западные СМИ, к примеру, уже несколько дней подряд публикуют фото папарацци, которым то и дело удается сфотографировать членов семьи Бекхэм, а вчера к ним присоединилась и Джиджи.

Дэвид и Виктория Бекхэм пригласили модель на вечеринку, которую организовали на арендованной ими яхте. По данным Daily Mail, аренда судна семейству Бекхэм обходится в 1,6 млн фунтов стерлингов (около 2 млн долларов) в неделю. В их распоряжении 12-метровый бассейн, спа-центр с сауной, тренажерный зал, кинотеатр и танцпол, на котором, как мы видим из отчетов в инстаграме* Дэвида, Виктория любит позажигать.

Для вечеринки Джиджи выбрала кремовое легкое платье Zimmermann и дополнила образ солнечными очками.



Джиджи Хадид и Дэвид Бекхэм

Джиджи Хадид сблизилась со знаменитой семьей, поскольку является подругой детства Николы Пельтц, на которой недавно женился старший сын Бекхэмов, Бруклин. Кроме того, до отношений с Бекхэмом Никола встречалась с младшим братом Джиджи, Анваром.

Бруклин и Никола к отдыху не присоединились — ранее в СМИ появились слухи, что у Виктории и Дэвида напряженные отношения с женой ее сына.

Кажется, между семьей Бекхэм и кланом Пельтц существует какая-то дистанция, а Бруклин и Никола, похоже, отдаляются от Бекхэмов. Наверное, это естественно, но они всегда были очень близки с Бруклином, — заявил один из инсайдеров Daily Mail.

Другой источник отметил, что все это не более чем слухи, и Бекхэмы вскоре встретятся с сыном и его женой.

На прошлой неделе Джиджи Хадид также провела время на яхте вместе с Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайром, куда прилетела на вертолете.

Ранее в западных СМИ появились слухи, что ДиКаприо, который сейчас встречается с Камиллой Морроне, флиртовал с Хадид.

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