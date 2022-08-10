Как продлить цветение петунии в августе

Пышная петуния — один из самых красивых цветков лета. Как много у нее оттенков и форм, изобилие крупных цветов — и петуния радует нас своей яркостью везде: на клумбах, в кашпо и садовых горшках, на балконе и в доме. Но цветет она, как правило, до конца июля, а у меня она цветет аж до начала холодов. Я знаю способ, как продлить цветение петуний в августе. Делюсь!
Почему петуния отцветает
Конечно, все зависит от сорта петуний, их есть много. Один сорт предназначен для клумб, другой — для балконов и террас, третий — для дома и квартиры. У меня петунии растут на балконе, их много, и когда они в цвету, это выглядит прекрасно! Но к концу июля цветов становится все меньше, а потом и вовсе прекращается цветение петуньи. К этому времени вместо цветов начинают развиваться семенные коробочки. И если этот процесс созревания семян не остановить, то цветов уже не будет.
Как продлить цветение петуний
Поэтому, как только вы заметили, что цветов становится меньше, сразу же займитесь обрезкой петуньи. Не стоит жалеть срезать ветку, ведь петуния растет быстро и очень скоро нарастит боковые побеги. Я продлеваю цветение так:
- обрезаю ее, оставляя около 20-25 см от уровня земли в горшке;
- сразу после этого обильно удобряю землю (в флористических магазинах есть специальные смеси для пасленовых растений с калием и фосфором);
- очень важно перед внесением удобрения хорошо разрыхлить землю, чтобы оно максимально доступно было к корням;
- как только начинают отрастать боковые побеги (обычно через неделю), я вновь даю подкормку, а потом — еще через 10 дней.
И уже совсем скоро пышная петуния вновь обрастает крупными цветами, и становится еще более развесистой в горшке из-за обилия боковых веток.
Полезные советы, чтобы продлить цветение петуний
Вот еще пара полезных советов, которые я открыла для себя, когда полюбила эти цветы и начала ими заниматься.
- Постарайтесь обеспечить цветам как можно больше солнца, но при этом обязательно следите за регулярным поливом (утром и вечером, когда нет прямого солнца).
- Еще в начале лета стоит регулярно прищипывать верхние побеги хотя бы на несколько сантиметров, тогда будет больше боковых, и цветение петуньи будет еще более пышным.
- Как только заметите увядшие цветы, сразу же старайтесь их удалять, ведь именно в них начинают формироваться семенные коробочки.
Вот и всё! Наслаждайтесь цветением пышных петуний аж до холодов.
The post Как продлить цветение петунии в августе appeared first on Со Вкусом.