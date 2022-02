Как продлить срок службы одежды: трюк с горчицей

Несмотря на то, что в наше время есть всевозможные моющие средства, многие хозяйки всё равно отдают предпочтение народным методам, используя трюк с горчицей и другие приемы. Делают они это не зря. Ведь существует немало простых и бюджетных средств, которые справляются с выведением пятен лучше, чем некоторые дорогостоящие чистящие.

Доказательством тому служат обычный горчичный порошок и хозяйственное мыло. Именно они могут заменить даже самые дорогие моющие средства. Нужно лишь следовать алгоритму действий, тогда вещи, утерявшие цвет, снова будут идеально чистыми и свежими.

© Depositphotos

Трюк с горчицей

Помощник при стирке номер один, о котором мало кто знает, — горчичный порошок. Это совсем недорогой продукт, способный легко удалить грязь. Главное — знать, как правильно его использовать.

Применение

При машинной стирке вещей из шелка и шерсти можно смело брать горчичный порошок. Сперва следует загрузить одежду в барабан, а затем нужно всыпать туда 50 грамм этого продукта (не больше). Температура стирки не должна превышать 40 градусов. В результате от пятен не останется и следа.

© Depositphotos

Конечно же, если загрязнения уж очень сильные, то лучше прибегнуть к ручной стирке. Для этого в 3 литрах горячей воды следует тщательно размешать 3 столовые ложки горчичного порошка. Затем воду стоит процедить через марлю, чтобы не осталось осадка. И уже в этой жидкости можно замачивать вещи на 2 часа. А затем уже стирать привычным способом. Такой метод лучше всего подходит для кухонных полотенец с очень сильными пятнами.

© Depositphotos

Прием с хозяйственным мылом

Еще с советских времен хозяйственное мыло приходит на помощь, когда доходит дело до большой стирки. Но помимо того, что оно позволяет удалить разного рода загрязнения, так это средство еще и продлевает срок службы вещей.

Использование

Для того чтобы одежда служила вам гораздо дольше, не стоит забывать о «ванночке» из хозяйственного мыла. В ее приготовлении нет ничего сложного. Для начала нужно растворить брусочек мыла в миске с горячей водой. А потом в течение 10 минут вещи должны побыть в этой «ванночке». Затем их нужно достать, сполоснуть и постирать, как вы привыкли. В результате одежда станет прочнее.

© Depositphotos

Столь нехитрые способы позволят вам значительно сэкономить на моющих средствах. Горчичный порошок и хозяйственное мыло помогут избавиться от загрязнений и вернут свежесть вещам без химии. Потому если есть возможность, то отдавайте предпочтение такой эко-стирке.

