Как прочистить слив подручными средствами: по совету сантехника

Если причиной засора в ванной чаще всего становятся волосы, то на кухне — жир и остатки еды. Иногда устранить его проще простого. Но в некоторых случаях приходится разбирать всю сливную систему под раковиной и вручную удалять образовавшуюся пробку. Это малоприятное занятие, которое требует времени. Советую повременить с этим делом и сначала попробовать прочистить слив подручными средствами.

Хорошо, если дома есть пакетик со специальными гранулами, которые можно засыпать в сливное отверстие. Хотя и они не всегда помогают. Как-то раз сантехник мне посоветовал попробовать народное средство. Сказал, что действует безотказно. Не верила, пока сама не проверила. А теперь только так и чищу засоры. Вы удивитесь, узнав что это.

Как прочистить слив на кухне

Чтобы приготовить чудо-средство от засоров, вам понадобятся два самых популярных в хозяйстве продукта: сода и уксус. Их уникальные чистящие свойства известны каждой хозяйке. По отдельности они хороши, а вместе еще лучше.

Смешайте 250 г соды и 100 мл уксусной кислоты. Залейте эту смесь 2 л воды и поставьте на огонь. Жидкость нужно довести до кипения, чтобы максимально усилить эффект. Обязательно откройте окно для проветривания. Запах у этого средства сильный.

Кипящую жидкость сразу же залейте в сливное отверстие. Подождите полчаса, после чего хорошо промойте трубу горячей проточной водой.

Если с варевом заниматься неохота, можно пойти вторым путем. Засыпьте соду прямо в сливное отверстие и залейте горячим уксусом. Сразу же заткните слив пробкой и оставьте на 20 минут. Будьте осторожны, смесь этих ингредиентов дает реакцию, так что наденьте перчатки.

В это время вскипятите воду в чайнике. По истечении времени вылейте кипяток в трубу. При сильных засорах процедуру можно повторить еще раз.

В борьбе с засорами команда соды и уксуса всегда выходит победителем. Каким бы сложным ни был случай, итог один. Попробуйте и вы это народное средство. А если знаете другие действенные способы, делитесь ими в комментариях!

