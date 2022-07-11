Как приготовить запеченный веер из баклажана с помидорами и сыром

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You will need
Баклажан – 1-2 шт, в зависимости какой вас противень. Для стандартной духовки, встроенной в кухонную плиту, лучше брать сразу 2 баклажана
томаты – по одному на баклажан
лук – 1 большая луковица
сыр твердый или полутвердый – 100 гр на один баклажан
майонез – 2 ст. ложки на один баклажан
растительное масло
соль по вкусу
чеснок по желанию
зелень по желанию
Instruction
1. Для стандартной духовки, встроенной в кухонную плиту, лучше брать сразу 2 баклажана. Они более плотно разместятся на противне и будут прижимать друг друга, чтобы не выпала начинка.
2. Баклажаны надо порезать на ровные дольки шириной по 1 см (примерно) , но не до конца. У хвостика остановитесь. У вас получится веер. Посолите пластины баклажана, положите в миску и дайте постоять с полчаса. За это время баклажан просолится и выпустит лишнюю жидкость.
3. Нарежьте тонкими кружочками помидоры и лук. Аккуратно раздвиньте пластины баклажана и положите между ними рядами кружки помидора и кольца лука. Дополнительно вы можете положить зелень, рубленный чеснок.
Есть другой вариант: зелень и чеснок можно добавить в сырно-майонезную заливку для баклажана. Вкусно и так и так.
Подготовьте противень, смажьте его растительным маслом. Я использую покрытие из пергаментной бумаги.
Оно не дает сыру прилипнуть к противню при запекании и сам противень потом легко мыть.
4. Старайтесь разместить баклажаны так, чтобы они на противне прижимали края друг друга. В процессе запекания баклажан может расщепериться и вся начинка вывалится из него.
Если у вас один баклажан или очень большой противень, поместите баклажан в форму для запекания.
5. Возьмите сыр и натрите его на крупной терке.
Смешайте майонез с тертым сыром. Посмотрите на получившийся объем. Вам надо будет покрыть сырно-майонезной массой оба баклажана довольно густо.
Начинайте обмазывать пластины баклажана. Маленькой ложечкой или ножиком пропихните сыр между пластин. Помидоры и лук тоже должны пропитаться вкусным соусом.
6. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте запекать блюдо на 40-50 мин.
Вообще, призапекании ориентируйтесь на особенности своей духовки.
Главное, баклажан должен пропечься.
Если достанете баклажан из духовки и поймете, что он не допекся, смело ставьте обратно. В первый раз трудно угадать готовность блюда. Со временем привыкнете.
Note
Следите за температурой запекания. При температуре выше 200 градусов, сыр начнет гореть. Вкус и внешний вид блюда испортится
Useful advice
Старайтесь нарезать баклажан на ровные пластины. Так он равномерно пропечется. Пергаментная бумага, постеленная на противень, поможет вам аккуратно снять баклажан с противня и переместить его на красивое блюдо.
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