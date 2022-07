Как приготовить запеченный веер из баклажана с помидорами и сыром

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Веер из баклажана, зареченого в духовке Olga-Safronova



You will need

Баклажан – 1-2 шт, в зависимости какой вас противень. Для стандартной духовки, встроенной в кухонную плиту, лучше брать сразу 2 баклажана

томаты – по одному на баклажан

лук – 1 большая луковица

сыр твердый или полутвердый – 100 гр на один баклажан

майонез – 2 ст. ложки на один баклажан

растительное масло

соль по вкусу

чеснок по желанию

зелень по желанию

Instruction

1. Для стандартной духовки, встроенной в кухонную плиту, лучше брать сразу 2 баклажана. Они более плотно разместятся на противне и будут прижимать друг друга, чтобы не выпала начинка.

2. Баклажаны надо порезать на ровные дольки шириной по 1 см (примерно) , но не до конца. У хвостика остановитесь. У вас получится веер. Посолите пластины баклажана, положите в миску и дайте постоять с полчаса. За это время баклажан просолится и выпустит лишнюю жидкость.

3. Нарежьте тонкими кружочками помидоры и лук. Аккуратно раздвиньте пластины баклажана и положите между ними рядами кружки помидора и кольца лука. Дополнительно вы можете положить зелень, рубленный чеснок.

Есть другой вариант: зелень и чеснок можно добавить в сырно-майонезную заливку для баклажана. Вкусно и так и так.

Подготовьте противень, смажьте его растительным маслом. Я использую покрытие из пергаментной бумаги.

Оно не дает сыру прилипнуть к противню при запекании и сам противень потом легко мыть.

4. Старайтесь разместить баклажаны так, чтобы они на противне прижимали края друг друга. В процессе запекания баклажан может расщепериться и вся начинка вывалится из него.

Если у вас один баклажан или очень большой противень, поместите баклажан в форму для запекания.

5. Возьмите сыр и натрите его на крупной терке.

Смешайте майонез с тертым сыром. Посмотрите на получившийся объем. Вам надо будет покрыть сырно-майонезной массой оба баклажана довольно густо.

Начинайте обмазывать пластины баклажана. Маленькой ложечкой или ножиком пропихните сыр между пластин. Помидоры и лук тоже должны пропитаться вкусным соусом.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте запекать блюдо на 40-50 мин.

Вообще, призапекании ориентируйтесь на особенности своей духовки.

Главное, баклажан должен пропечься.

Если достанете баклажан из духовки и поймете, что он не допекся, смело ставьте обратно. В первый раз трудно угадать готовность блюда. Со временем привыкнете.

Note

Следите за температурой запекания. При температуре выше 200 градусов, сыр начнет гореть. Вкус и внешний вид блюда испортится

Useful advice

Старайтесь нарезать баклажан на ровные пластины. Так он равномерно пропечется. Пергаментная бумага, постеленная на противень, поможет вам аккуратно снять баклажан с противня и переместить его на красивое блюдо.



