Как приготовить замороженные голубцы, чтобы они были вкуснее

Как и у большинства занятых хозяек, у меня нет времени каждый день готовить свежую еду. Но и подавать 3 дня подряд одно и то же, потому что нужно доесть, как-то глупо. Поэтому стараюсь периодически пополнять запас заготовок в морозилке. Заворачиваю фарш в капустные листы стабильно раз в 2 недели, ведь знаю, как приготовить замороженные голубцы вкусно.

Девочки, я не лукавлю. Мои замороженные голубцы после приготовления получаются даже вкуснее свежих. А всё от того, что набила руку на процессе. Делюсь инструкцией с такими же экономными хозяйками, как я сама.

Инструкция как приготовить замороженные голубцы

Опытные хозяйки знают, если готовить замороженные голубцы как свежие, в итоге они получаются пресными. Поэтому блюдо требует особого подхода. Во-первых, замороженные голубцы нужно сперва разморозить. Достаньте их из морозилки и оставьте при комнатной температуре на пару часов. В это время очистите и натрите на крупной терке две морковки, а пучок укропа порубите. Овощ и зелень придаст блюдо свежие аромат и вкус.

Размороженные голубцы поместите в кастрюлю, посыпьте морковью и укропом. Залейте заготовку водой так, чтобы она покрыла голубцы полностью. Теперь тушите голубцы на медленном огне минут 50. За 10 минут до конца внесите подливу. Как по мне, именно в ней вся фишка.

Как приготовить подливу для голубцов

Подливу для голубцов я начинаю готовить, как только поставила голубцы на огонь. Сперва нужно обжарить на сухой сковороде 2 ст. л. муки. Оно потемнеет и начнет источать ореховый аромат. Тогда добавьте к муке 2 ст. л. томатной пасты и столько же оливкового масла. Эту смесь разбавьте 0,5 стак. воды. Подлива готова.

К слову, с этой подливой получаются отменными не только голубцы, но и замороженные фаршированные перцы. Попробуйте! А вы раньше знали, как приготовить замороженные голубцы, чтобы они не уступали по вкусу свежим? Делитесь своими вариантами.

