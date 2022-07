Как приготовить вкусные фаршированные перцы

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Вкусный фаршированный перец с сыром моцарелла Tamara-Kuzenkova



You will need

1. Цветные перцы – 6 штук

2. Фарш – 1 кг

3. Средняя морковь – 2 штуки

4. Красный лук – 1/2 штуки

5. Соус Наршараб – 3 столовые ложки

6. Соль, перец – по вкусу

7. Моцарелла – 1 большой шар

8. Твердый сыр – 100 грамм

9. Рис – 1/2 стакана

10. Томаты в собственном соку – 1 большая банка (граммы не помню)

11. Минеральная вода – 1/2 стакана

12. Копченая паприка – щепотка

Instruction

1. Подготавливаем перцы. Для этого моем, срезаем с них шапочку и очищаем от всех внутренностей и перепонок. Остатки перца на крышечках срезаем и мелко нарезаем.

Если перцы очень крупные, то перед тем, как фаршировать, их можно окунуть в кипящую воду на одну минуту. Не больше, иначе раскиснут.

2. Рис отвариваем до готовности, промываем и оставляем в кастрюле остывать.

3. Морковь трем на терке (размер на ваше усмотрение), лук мелко нарезаем. Смешиваем. Добавляем остатки от крышечек перцев.

Разогреваем сковородку на огне, кладем туда сливочное масло и нашу овощную смесь. Обжариваем до мягкости.

4. Смешиваем фарш, рис, соль, все виды перца, зажарку, одну столовую ложку наршараба и тертый твердый сыр. Хорошо перемешиваем.

Из томатов в собственно соку откладываем 6 штук, Остальное превращаем в пюре (можно сделать не сильно однородное пюре).

Томаты в собственном соку обязательно должны быть маленького размера. Их будет намного удобнее использовать в кулинарии.

5. На дно большой формы для запекания выливаем половину нашего томатного пюре, потом выкладываем фаршированные перцы, Сверху перцев выкладываем целые томаты и кружочки моцареллы.

Оставшееся томатное пюре смешиваем с минералкой, добавляем 2 столовые ложки наршараба и заливаем перцы. Можно поливать и сверху, только аккуратно, чтобы целый томат и моцарелла остались на перце.

Накрываем фольгой со всех сторон.

6. В разогретую до 180 градусов духовку отправляем наши перцы. Выпекаем 60-75 минут. Зависит от размера вашего перца и того, как греет ваша духовка. Если вы заранее знаете, что вашей духовке сложно пропечь целый фаршированный перец, то разогревайте до 200 градусов.

Подаем перцы вместе с соусом! Вкуснее всего подавать перцы вместе с отварным рисом или картофельным пюре.

Note

Фарш для приготовления фаршированных перцев лучше всего приготовить самим – так в нем будет намного меньше жира и других примесей. Если приготовить самим возможности нет, то лучше всего использовать нежирные, постные, сорта мяса. 100%-ый куриный фарш я не рекомендую использовать.

Useful advice

Если вы не нашли цветные перцы, то можете использовать и обычные перчики. Главное – это выбирать целые перцы, крепкие, однородного оттенка, без плесени или мятых бочков.



