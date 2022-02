Как приготовить вкусную гречку: 3 способа

Каждый ребенок знает, как приготовить гречку. Что же тут сложного: залить крупу водой и поставить на огонь. Это так, но сделать блюдо действительно вкусным и рассыпчатым может не каждый. А ведь гарнир из гречки — очень распространенное блюдо на наших столах, не так ли?

Расскажу вам, как приготовить рассыпчатую гречку не одним, а целыми тремя способами! Если варить ее традиционным способом на плите вам надоело, предлагаю приготовить крупу в мультиварке, духовке или микроволновке. А почему бы и нет?

Как приготовить вкусную гречку

Прежде всего нужно внимательно отнестись к пропорциями крупы и воды. Не нужно «прикидывать на глаз», если хотите получить вкусное блюдо. Воды всегда должно быть ровно в два раза больше крупы.

Помимо этого, промойте крупу и извлеките черные ядра. Они испортят вкус и внешний вид готового блюда.

Кроме того, существует небольшая хитрость, позволяющая сделать гречку особенно рассыпчатой и ароматной. Сперва обжарьте крупу на разогретой сковороде, постоянно помешивая, а лишь потом отправляйте вариться.

Соль и специи выбирайте по своему вкусу. Золотой стандарт: 1 ч. л. соли на 1 стак. воды. С гречневой крупой отлично сочетаются сельдерей, паприка и розмарин. И не забудьте о кусочке сливочного масла в конце приготовления!

Как приготовить гречку в мультиварке

Современная техника значительно упрощает нам жизнь. С работой микроволновок, плит и мультиварок легко разобраться, даже если вы видите их в первый раз. Но все-таки хочу уточнить. Налейте в чашу воду и насыпьте гречку (соотношение стандартное). Теперь нужно установить режим. Это может быть «Гречка», «Крупы» или «Каша», всё зависит от вашей мультиварки. Необходимое для приготовления время — 30–40 минут. Однако некоторые мультиварки сами устанавливают его.

Как приготовить гречку в микроволновке

Здесь разобраться самостоятельно сложнее, потому что режима приготовления каши вы не найдете. Залейте крупу холодной водой и готовьте, накрыв крышкой, 7 минут при мощности 800 Вт. Затем перемешайте кашу и верните ее в микроволновку еще на 5–7 минут, установив мощность 600 Вт. Обратите внимание на выбор посуды для приготовления гречки. Она должна подходить для использования в микроволновой печи.

Как приготовить гречку в духовке

Выберите жаропрочную посуду, всыпьте гречку и залейте ее водой. Емкость нужно накрыть фольгой или крышкой. Разогрейте духовку до 190 °С и готовьте гречневую кашу 35 минут. После выключите духовку, но дайте каше настояться внутри еще 15 минут. Отличная возможность приготовить гречку в стильных горшочках!

Гречневая каша — отличный гарнир, который можно разнообразить тушенкой, печенью, мясом, грибами или овощами. А недавно я вспомнила про такое блюдо, как гречневая каша с молоком. Кажется, не ела ее с детского сада. Обязательно приготовлю в ближайшее время. А как вы любите есть гречку?

