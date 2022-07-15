Как приготовить удобрение из лаврового листа для овощей

В прошлом году сосед по участку угостил нас своим урожаем помидоров. Я сначала даже не поверила, что таких красавцев можно вырастить без химикатов на обычном дачном огороде. Но сосед провел экскурсию по своим грядками и рассказал, что использует простенькое удобрение из лаврового листа. Рецепт даже не пришлось записывать!
Оказывается, все ингредиенты для идеальной подкормки овощей все это время были у нас под рукой. Теперь и я использую лавровый лист как удобрение для растений. В этом году будем с соседом соревноваться, у кого урожай красивее! Теперь мы в равных условиях.
Удобрение из лаврового листа: простейший рецепт
Ингредиенты
- 2 лавровых листа
- 0,5 ч. л. сахара
- 1 л воды
Приготовление и применение
- Доведите воду до кипения и залейте лавровый лист.
- Добавьте сахар и хорошенько перемешайте ингредиенты.
- Дождитесь, чтобы раствор остыл.
- Перед поливом разбавьте раствор для удобрения в пропорции 1 : 1.
- Поливайте растения приготовленной подкормкой раз в неделю.
Уже после я прочитала, что лавровый лист обладает натуральными антисептическими свойствами. Кроме того, приготовленный отвар богат витаминами и полезными микроэлементами: кальцием, магнием, калием и другими. Получается, удобрение из лаврового листа для рассады не только избавит растения от вредителей, но и стимулирует их рост.
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